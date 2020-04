Myndigheder fjerner coronabenspænd for skovbørnehaver

Sundhedsstyrelsen har udsendt en justering af sine retningslinjer, så det bliver muligt for skov- og udflytterbørnehaver at køre børnene i bus.

Oprindeligt hed det, at børn skulle være to meter fra hinanden. Det betød, at det praksis blev tæt på umuligt at køre hele institutioner af børn i bus.

I stedet lyder retningslinjerne nu, at børnene kan køre i bus, så længe hvert barn har et dobbelt sæde for sig selv, oplyser styrelsen til Politiken.

Justeringen skal gøre det muligt for udflytter- og skovbørnehaver at åbne igen, fordi de kan fragte børnene ud af byen og samtidig overholde reglerne om, at børnene skal have to meter til nærmeste barn.

Politiken skriver, at en københavnsk institut ved navn Land & By kun kunne tage imod 20 af 100 børn forud for justeringen.

Samtidig præciseres det, at en snotnæse alene ikke er et symptom på corona.