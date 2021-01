Myndigheder forsøgte at få en vaccineaftale uden om EU

Mens regeringen har bakket op om EU’s strategi om at købe covid-19-vacciner i fællesskab, har de danske sundhedsmyndigheder arbejdet i kulisserne for at skaffe Danmark en særaftale.

Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut (SSI), fortæller, at SSI og Lægemiddelstyrelsen på et møde nytårsaften med Pfizer Danmark og Pfizers nordeuropæiske salgsorganisation forsøgte at overbevise Pfizer om at levere flere vacciner hurtigere, end Danmark er berettiget til gennem EU’s fællesindkøb.

Til gengæld ville Danmark – eventuelt i et samarbejde med Island – forsyne Pfizer med feltdata, som medicinalfirmaet kunne bruge til at undersøge effekten af sin coronavaccine, oplyser Ullum:

- Det er klart, at det på nuværende tidspunkt i epidemien ville være en kæmpe fordel at få flere vacciner hurtigere.

Ifølge SSI-direktøren blev det drøftet at lave et samarbejde både indenfor og udenfor EU’s indkøbsaftaler. Pfizer har aldrig tilkendegivet en stillingtagen til det danske forslag, og Henrik Ullum betragter det ikke længere som en mulighed, skriver Jyllands-Posten.