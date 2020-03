Myndigheder fraråder rejser til Østrig og Italien

Høje smittetal med coronavirus gør, at danske myndigheder fraråder borgerne at rejse til en række lande, specielt til skisportssteder som for eksempel Østrig og Italien.

Meldingen kommer ved et pressemøde onsdag aften, hvor myndigheder og statsministeren giver en status på situationen med coronavirus i Danmark.

- Når vi gør det her, er det ud fra et forsigtighedsprincip, det har vi sagt længe, siger Erik Brøgger, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice.

- Det bliver ikke sidste gang, vi kommer til at tilpasse vores rejsevejledninger. Der er i altid risiko ved at rejse, men i øjeblikket kan vi bringe smitte med hjem, siger han.

Der er desuden skærpede restriktioner til dele af Tyskland og Frankrig, fortæller han.

De fleste af de coronasmittede i Danmark kan spores tilbage til udlandet.

Men vi er nu nået det stadie, hvor der også kommer smitte mellem personer herhjemme. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) ved pressemødet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) deltager også ved pressemødet. Han oplyser, at to af de 514 smittede er indlagt i kritisk tilstand. I alt ti er i øjeblikket indlagt med virusset.