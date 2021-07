Myndigheder jagter kilde til uventet udbrud af fugleinfluenza

Tirsdag aften eller onsdag morgen går arbejdet i gang med at aflive 38.000 høns i en besætning ved Iller i Sønderborg Kommune.

Besætningen blev mandag konstateret smittet med fugleinfluenza.

Det er langtfra første gang, at en fjerkræbesætning rammes af fugleinfluenza.

Siden november 2020 har der været 16 udbrud i store og små besætninger landet over.

Mere end 155.000 høns, ænder og andre fugle er aflivet for at forhindre yderligere smitte.

Men mandagens udbrud er atypisk, fordi smitten ofte antages at komme med fugletræk, der kommer fra øst.

Og det er ikke sæson for den slags fugletræk om sommeren.

- Det var ikke ventet, at vi ville se et udbrud på denne tid af året, siger souschef i Fødevarestyrelsen Tim Petersen.

- Vi har med en besætning at gøre med en meget høj smittebeskyttelse. Også derfor er det overraskende, siger han.

Myndighederne forsøger nu at pejle sig ind på, hvorfra smitten kan være kommet.

- Vi ser på forskellige mulige smitteveje - kan det være indført fra vilde fugle, fra dyr som er blevet indført i besætningen eller fra en medarbejder?

- Men indtil videre har vi ikke fundet den rygende pistol, siger Tim Petersen.

Fjerkræbesætninger inden for en radius af tre kilometer fra den smittede besætning skal nu under tag igen.

Sådan som det var tilfældet for fjerkræ i hele landet fra november til 29. maj i år.

Men derudover har udbruddet ikke givet anledning til at ændre på den generelle risikovurdering.

- Lige for øjeblikket betragter vi det som et enkeltstående udbrud. Men vi forbereder os på, at der kan komme andre.

- Derfor er vi også i en situation, hvor vi tilråder, at man er opmærksom og kontakter sin dyrlæge, hvis man har mistanke om, at ens fjerkræhold er sygt, siger Tim Petersen.

Det hidtil seneste udbrud af fugleinfluenza fandt sted 21. april. Og det betød, at Danmark netop var erklæret fri for sygdommen.

Nu er branchen igen ramt, og det vil betyde lukning af nogle markeder.

Én ting kan man dog glæde sig over i branchen:

Tidligere skulle man vente tre måneder på at genåbne til status som fri for fugleinfluenza. Nu er det ændret internationalt, så man kun skal vente en måned.