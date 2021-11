Myndigheder lukker for PCR-test uden tidsbestilling

Fra fredag er det slut med at vade ind på PCR-teststederne uden en tid, hvis man har mistanke om, at man er smittet med coronavirus.

Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

Der bliver nemlig indført krav om, at man på forhånd skal have bestilt tid ved et testcenter, inden man møder op til en PCR-test.

Ifølge styrelsen er interessen for PCR-test stigende. Det har resulteret i lange køer - særligt på steder, hvor man ikke behøver at bestille tid.

- Ved at genindføre tidsbestilling på alle PCR-teststeder kan vi mindske køerne og sørge for en mere gnidningsfri oplevelse for borgerne, siger styrelsesdirektør Lisbet Zilmer-Johns.

Køerne til de danske testcentre er blevet lange, efter at det kom frem, at coronapasset bliver genindført fredag. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Styrelsen oplyser, at det i øjeblikket er muligt at teste 150.000 personer om dagen. I sidste uge testede man i gennemsnit omkring 110.000 mennesker om dagen.

Den stigende interesse kan formentlig været kommet, efter at det på et pressemøde mandag blev meldt ud, at coronapasset fredag vil blive genindført i visse dele af samfundet.

Et negativt prøvesvar fra en PCR-test giver coronapas i 96 timer fra prøvetidspunktet.

Også antallet af tidsbestillinger til vaccination er røget på himmelflugt siden mandag.

Den dag bestilte 9766 personer tid til første stik mod covid-19. Det var næsten fem gange så mange som dagen før.

Sammen med at tidsreservation nu bliver et krav på PCR-teststeder, fjerner myndighederne også muligheden for lyntest på PCR-teststeder.

Det sker, fordi mange af lyntestcentrene er blevet genåbnet, efter at de lukkede i midten af oktober. Et negativt svar fra en lyntest giver coronapas i 72 timer efter prøvetidspunktet, og man kan stadig møde op på lyntestcentrene uden at have bestilt tid.

Epidemien er tiltagende i Danmark. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyste tirsdag, at kontakttallet var 1,1. Det betyder, at ti smittede personer i gennemsnit giver smitten videre til 11 personer i alt.

Onsdag var der 3017 nye registrerede smittetilfælde i Danmark. Det er det højeste antal på et enkelt døgn siden december sidste år, og det har været støt stigende igennem de seneste uger.

I takt med at flere bliver smittede med coronavirus, er der også flere, som bliver indlagt med covid-19.

Antallet af indlagte steg onsdag med 4 til 319. Af de 319 indlagte ligger 39 på en af landets intensivafdelinger, og ud af dem er 23 tilkoblet en respirator.