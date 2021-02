Myndigheder sikrer kapacitet til mere end 400.000 test om dagen

Når dele af samfundet genåbner fra mandag, vil der kunne blive foretaget mere end 400.000 daglige test for coronavirus.

Det er en markant styrkelse af den hidtidige testkapacitet og skal være med til at sikre, at det bliver endnu nemmere at blive testet for corona.

Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

Muligheden for at foretage mere end 400.000 coronatest om dagen er fordelt på både PCR- og hurtigtest.

Artiklen fortsætter under videoen

For næste uge vil der være i alt 209 faste testcentre fordelt over hele landet, hvoraf 108 tilbyder PCR-test og 101 hurtigtest.

- Der bliver ydet en enorm indsats i regionerne, kommunerne og Testcenter Danmark, som i øjeblikket arbejder på højtryk sammen med de private leverandører om hurtigt at udvide testkapaciteten over hele landet, så vi er klar til at åbne Danmark yderligere.

- Her i starten er der især fokus på de landsdele, hvor skolerne kan begynde at åbne fra på mandag, siger Lisbet Zilmer-Johns, der er direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed, i pressemeddelelsen.

Fra mandag får eleverne i grundskolens afgangsklasser i Nord- og Vestjylland mulighed for at vende tilbage til den fysiske undervisning.

På Bornholm bliver der åbnet helt for alle grundskolens elever.

Det sker med en kraftig opfordring fra regeringen til, at elever fra 12 år og op lader sig teste for coronavirus to gange om ugen.