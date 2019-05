Myndigheder slår alarm: Bliv inden døre!

Klimaet fylder meget i disse valgkampsdage, hvor stort set alle partier efterhånden har fastslået, at de er

Der er dem, der tror på, at vi befinder os i en klimakrise - og så er der dem, der mener, at det hele er svindel og humbug.

Ikke desto mindre er det fakta, at luftkvaliteten i Mexicos hovedstad Mexico City i denne uge blev forværret. Høje temperaturer og mangel på regn er medvirkende til den triste udvikling, der også har medført en række skovbrande i dalene omkring hovedstaden.

Det skriver det amerikanske medie Bloomberg.

Sundhedsskadeligt

Mexico City er generelt kendt for at være en by med en meget trafik, men den senere tids vejr har nu fået regeringens luftkvalitetsindeks til at nå 158 point. I følge indekset er det ensbetydende med, at kvaliteten er 'meget dårlig'.

Et sådan niveau vil sige, at de fleste vil opleve sundhedsskadelige problemer - nogle vil sågar være 'voldsomt' udsat.

Den dårlige luft har medført, at indbyggerne, hvis de færdes udenfor, er begyndt at gå med lægemasker.

Borgmesteren i Mexico City, Claudia Sheinbaum, har ifølge nyhedsbureauet Reuters luftet tanken, om at suspendere al undervisning.

