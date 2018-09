Myndigheder: Stop med at spise hunde

Beboerne i Vietnams hovedstad opfordres til at stoppe med at spise kød fra katte og hunde, da det kan skade byens omdømme

I Vietnams hovedstad Hanoi spiser man hunde.

Men det skal være slut, hvis det står til byens myndigheder, skriver nyhedsbureauet AP.

For mange vietnamesere er hundekød en delikatesse, og det menes, at kødet kan være med til at øge ens udholdenhed, skriver mediet.

Hanois viceborgmester, Nguyen Van Suu, opfordrer tirsdag byens beboere til at stoppe med at spise hunde og katte. Han har i en offentlighed besked på byens hjemmeside meldt ud, at det at slagte dyrene og spise hunde- og kattekød kan støde udlændinge og dermed ødelægge byens omdømme.

Desuden har viceborgmesteren sat gang i en proces, så lokale myndigheder fremadrettet kan sætte fokus på den risiko for hundegalskab, der er, når man opdrætter hunde og katte, der skal ende på tallerkenen.

Målet er helt at fjerne hundegalskab i 2021.

Mennesker kan også godt få hundegalskab, der også er kendt som rabies. Bliver man bidt af en hund, der er smittet med hundegalskab, får man virusen, der ikke kan helbredes og er dødelig. Kilde: Netdokter

Ifølge AP er der 493.000 hunde og katte alene i Vietnams hovedstad, hvor mere end 10 procent bruges kommercielt.

Ifølge Danmarks Statistik er der til sammenligning 546.000 hunde og 646.000 katte i hele Danmark, der bor hos familier som kæledyr.