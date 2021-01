Det sker for at mindske smittespredningen af især nye virusmutationer

Myndighederne fraråder nu alle rejser til udlandet.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde fredag sen eftermiddag.

Med stramningen bliver hele verden 'rød'. Indtil nu har verdenskortet været orange.

Det nye tiltag skyldes i høj grad den britiske, langt mere smitsomme virusmutation, som lige nu spreder sig i flere dele af verden, herunder Danmark.

Men også den sydafrikanske mutation spøger.

- Pandemien har sat slutspurten ind, nye og endnu mere smitsomme mutationer spreder sig globalt.

- Mutationerne har allerede krydset flere landegrænser, den sydafrikanske variant er i Europa, men vi har heldigvis ikke set den i Danmark, det er den britiske mutation dog. Den næste tid er helt afgørende for at nedbringe smittetallet.

'Lad være med at rejse ud'

På pressemødet opfordrer Jeppe Kofod kraftigt til, at man helt lader være med at forlade landet.

- Budskabet er klart, enkelt og alvorligt, man skal lade være med at rejse ud. Er man allerede i udlandet, behøver man ikke komme hjem lige med det samme, siger han.

Han tilføjer, at der er lys for enden af tunnelen.

- For hver dag, der går, bliver flere og flere danskere vaccineret. Vi kan se målstregen, og der er lys for enden af tunnelen. Men vi skal hjælpe hinanden med at holde dampen oppe, siger han.

Skærper regler for indrejse

Udlændinge med bopæl i udlandet kan fra nu af kun rejse ind i Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål og desuden kan fremvise en negativ coronatest, der er højst 24 timer gammel, oplyses det desuden på pressemødet.

- Vi skærper de generelle testkrav for indrejsende. I dag skal der fremvises negativ covid 19-test, som er maksimalt 72 timer gammel, hvis man har bopæl i højrisikolande. Fremover må testen være maksimalt 24 timer gammel og skal gælde for alle lande.

- Den opstramning vil også blive ledsaget af en intensiveret grænsekontrol, siger justitsminister Nick Hækkerup, som også deltog (S).

Regeringen indskrænker desuden listen over, hvad der kan tælle som anerkendelsesværdige formål.

Det er blandt andet ikke længere anerkendelsesværdigt at rejse til landet for at studere eller arbejde som au pair.

De skærpede rejserestriktioner gælder indtil videre til og med 17. januar som de øvrige restriktioner.