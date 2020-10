Myndighederne rejste det røde flag overfor behandlingssted

Psykiatri Plus' behandlingssted Tjørnehøj er under skærpet tilsyn fra myndighederne, viser seneste tilsynsrapport fra Socialtilsynet

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Psykiatri Plus, der ejes af Ragn Gaihede, har tjent millioner på at drive bosteder for nogle af landets mest sårbare borgere.

Han har skabt en formue på over 100 millioner kroner, hvoraf en stor del kommer fra hans forretninger inden for psykiatrien. Alene de seneste tre år har han trukket 51 millioner kroner op i sit selskab Psykiatri Plus, der driver to bosteder og et vikarbureau.

Ud af de mange penge er 43 millioner havnet i holdingselskabet Dena Holding. Dena Holding har midlertidig rundet 100 millioner kroner.

Og det er ikke i orden, mener Knud Aarup, som er tidligere direktør for Socialstyrelsen.

- Det dur ikke, at man hiver penge ud af sociale tilbud. De skal geninvesteres, og de skal bruges til at sikre, der er en ordentlig faglig bistand på området, siger Knud Aarup til Ekstra Bladet.

Men millionforretningen ser ikke ud til at komme samfundets mest udsatte borger til gode. Tværtimod.

Det viser tilsynsrapporter fra Socialtilsynet.

Så meget har Psykiatri Plus' virksomheder udbetalt i udbytte Psykiatri Vikar 2019: 13,1 millioner kr.

2018: 13,6 millioner kr.

2017: 5 millioner kr. Psykiatri Plus Centre (Driver behandlingsstederne Stentoft og Tjørnehøj) 2019: 3,7 millioner kr.

2018: 0 kr.

2017: 6 millioner kr. Psykiatri Plus Ejendomme 2019: 8,7 millioner kr.

2018: 0,8 millioner kr.

2017: Virksomheden blev stiftet i 2018 Samlet udbytte: 51 millioner kr., hvoraf 43 millioner er flyttet op i holdingselskabet Dena Holding ApS. Vis mere Luk

Skærpet tilsyn

Det ene af selskabets to bosteder, Tjørnehøj, der ligger i Nørre Asmindrup, fik 11. maj 2020 en syngende lussing af Socialtilsynet efter besøget.

I alt fik Tjørnehøj tre påbud, hvorfor bostedet derfor nu er under skærpet tilsyn fra Socialtilsynet.

Ved et genbesøg fra tilsynet 28. august i år fik Tjørnehøj endnu en mavepuster, da myndighederne slog fast, at behandlingsstedet fortsat ikke levede op til kravene. Det kvitterede Socialtilsynet med at fastholde Tjørnehøj under skærpet tilsyn.

Et af Socialtilsynets påbud går på, at der er en høj personalegennemstrømning, og at der bliver brugt et højt antal af vikarer - vikarer fra Psykiatri Plus' eget vikarbureau.

Og ifølge den tidligere direktør i Socialstyrelsen er et skærpet tilsyn alvorligt.

- Det får man ikke for sjov. Og man skal være opmærksom på, at øget brug af vikarer til den her målgruppe simpelthen er ødelæggende i sig selv, siger Knud Aarup.

Knud Aarup tidligere direktør i Socialstyrelsen. Foto: Martin Lehmann/POLFOTO

Smart fidus

Tjørnehøj huser nogle af landets mest syge psykiatriske patienter, hvorfor det ifølge Knud Aarup er vigtigt med vedvarende relationer til personalet og fast personale.

Og det høje forbrug af vikarer sammen med vikarbureauets store profit, får også den tidligere direktør i Socialstyrelsen til at reagere.

- Det virker som en skjult måde at hive penge ud af et opholdssted på, og så er det uacceptabelt for mig at se, siger Knud Aarup.

Skidt for patientsikkerheden

Formand for Danmarks største forening for pårørende i psykiatrien, Bedre Psykiatri, Mads Engholm, fortæller, at det kan have betydning for patientsikkerheden, hvis der er stor personalegennemstrømning.

Og ligesom Knud Aarup, mener Mads Engholm, at en langvarig stabil kontakt mellem den syge, vedkommendes pårørende og personalet er vigtig, og det kan en høj personalegennemstrømning ødelægge.

- Det er på den måde, man får opbygget det kendskab, der gør, at man har tillid til hinanden og kan finde de gode løsninger.

- Vi kan jo høre, at folk i forvejen synes, det er frustrerende at skulle forholde sig til mange forskellige myndighedspersoner, der skal tage beslutninger om ens liv, og hvor mange af dem bliver skiftet ud med kortere mellemrum, siger Mads Engholm uden at foreholde sig konkret til Psykiatri Plus.

'Beklager'

Hos Psykiatri Plus er de kede af Socialtilsynets vurdering.

'Det er en konklusion, vi har taget til efterretning, og som har gjort os klogere. Vi beklager over for de beboere, der har oplevet manglende tryghed og stabilitet i deres liv, lyder det fra Henrik Sven Sørensen, der er direktør i Psykiatri Plus.

Socialtilsynet har godkendt Psykiatri Plus' andet bosted, Stentoft, uden påbud.

Vi har foreholdt Psykiatri Plus kritikken, som direktør, Henrik Sven Sørensen, svarer på i en mail til Ekstra Bladet 'Det virker ikke, som om at Knud Aarup har læst vores regnskab specielt grundigt. Vi hiver ikke penge ud af sociale tilbud! Vores kapitalberedskab samles i vores moderselskab, så der hele tiden er en buffer til investeringer, uforudsete udgifter og dårlige tider.' 'Over de seneste 10 år har vi investeret massivt i Psykiatri Plus. Alene i de seneste tre år har vi investeret i medarbejderudvikling, efteruddannelse og træning for over 10 mio.' 'Vi skammer os ikke over at tjene penge på en lovlig virksomhed – tværtimod.' 'At vi bruger en vikarfinte er en helt forkert beskyldning. Det er en meget lille omsætning, Psykiatri Plus Vikar har fra vores egne bosteder - det er syv procent.' Ekstra Bladet ville gerne have spurgt, hvordan udsagnet om, at de ikke hiver penge ud af sociale tilbud, harmonerer med regnskaber, hvori det tydeligt ses, hvordan 43 millioner udbetales i udbytte til holdingselskabet. Men efter gentagende forsøg har de ikke ønsket at stille op til interview. Vis mere Luk