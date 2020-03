Myndighederne svigter døve: Ingen tolk til corona

Siden coronavirussen kom til Danmark har døve borgere været bekymret og i særdeles grad frustreret. Frustrationen kommer af en manglende forståelse fra myndighedernes side.

Informationer om coronavirussen bliver nemlig ikke tegnsprogstolket. Det var heller tilfældet ved dagens pressemøde fra Statsministeriet.

’Myndighederne forstår ikke behovet for tolkning til dansk tegnsprog,’ skriver Danske Døves Landsforening, DDL.

De har i de sidste par uger forgæves forsøgt at få myndighederne til at forstå vigtigheden af, at også døve har brug for at følge med i nyhederne.

- Vi har udleveret en liste med kompetente tolke, vi har rådgivet, vejledt og fulgt op. Og hvad sker der så? Ingenting. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi døve har også ret til livsvigtige informationer. Det er uacceptabelt, og vi vil ikke svigtes, fortæller landsformand for Danske Døves Landsforbund, Lars Knudsen.

'Meget svært ved skriftlig dansk'

Ifølge DDL har mange døve borgere svært ved at følge med i de mange informationer. De forstår ikke konteksten og sammenhængen i det, der bliver skrevet.

- Det forholder sig sådan, at mange døve har meget svært ved at læse dansk. Dansk skriftsprog er så at sige de døves andetsprog. Derfor er det så afgørende, at man får informationer på tegnsprog, siger Lars Knudsen, der landsformand for DDL.

Særligt når det drejer sig om en kritisk situation, som vi står overfor nu, er det endnu vigtigere, at de informationer, man får, er forståelige.

Sundhedsstyrelsen: Nu kommer der tolk på

Efter Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen får vi oplyst, at der nu kommer tolk på med øjeblikkelig virkning, og at de døve fremadrettet også kan forvente tolk. Til trods for at DDL længe har råbt for døve øre.

Det kunne selvfølgelig hjælpe, hvis de også viser tolken i billedet.

Om resten af de danske myndigheder vil følge trop må tiden vise.