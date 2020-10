Myndighederne tvinger sig adgang til minkfarm: Den her forskelsbehandling er hul i hovedet

Lige nu tvinger myndighederne med støtte fra politiet sig adgang til en minkfarm i Gjøl. Ejeren Poul Frederiksen har meddelt en dyrlæge, at han nægter at underskrive aftalen om 'nedslagtning' af sine mink.

20 procent kompensation i drifttab

Poul Frederiksens minkfarm er en af de coronaramte gårde, hvor smitten har bredt sig. I 39 år har han drevet farmen, og de 40.000 mink, han og sønnen har, skal nu aflives.

I går aftes kom en aftale om kompensation på plads. Her vil en minkfarm med coronasmitte kun få 20 procent i kompensation for driftstab. Farmene uden smitte, hvor der dog stadig skal aflives dyr, vil få 100 procent dækket.

Lige præcis den forskel gør Poul Frederiksen rasende.

Poul Frederiksen i diskussion med politiet. Foto: René Schütze

- Jeg synes, at det er dybt uretfærdigt. For os vil det betyde et tab på 1,2 millioner kroner. Jeg mener, at politikerne burde give alle det samme i kompensation, andet er simpelthen hul i hovedet, siger Poul Frederiksen meget vredt til Ekstra Bladet, mens politi og Fødevarestyrelsen stadig bevæger sig rundt ved farmen i Gjøl.

- Vi fik stukket et papir i hånden i går uden tid til at kigge på det som familie, få advokat på eller på nogen måde gøre noget ved det. Jeg nægter, at underskrive det, før jeg har fået mulighed for at få politikerne til at åbne øjnene og kigge på, hvad de egentlig har gang i.

50 farme ser frem til aflivning

Efter at coronasmitte på minkfarme i Nordjylland og Midtjylland har taget fart, har regeringen besluttet, at besætninger af mink skal aflives for at inddæmme smitten.

Det kommer også til at gå ud over raske minkfarme, da alle gårde inden for en radius af 7,8 kilometer fra den smittede minkfarm også skal have deres mink aflivet.

Billedgalleri 1 af 7 Foto: René Schütze 2 af 7 Foto: René Schütze 3 af 7 Foto: René Schütze 4 af 7 Foto: René Schütze 5 af 7 Foto: René Schütze 6 af 7 Foto: René Schütze 7 af 7 Foto: René Schütze

I Gjøl ligger minkfarmene som et tæppe hen over landskabet, og med kun et par kilometer mellem hver af de cirka 50 minkfarme i området kan en del altså se frem imod at skulle få deres mink aflivet.

Foto: René Schütze

I de 39 år Poul Frederiksen har været farmer, har han samarbejdet med Fødevarestyrelsen. Det gjorde han også indtil i går.

- Jeg har selv stillet alt til rådighed til aflivning, og jeg vil også selv være med til at gøre det. Men med den her forskel, der kommer til at være på kompensationen, har jeg ikke tænkt mig at acceptere. De må tvinge sig adgang.

Det er Fødevarestyrelsen sammen med Beredskabsstyrelsen, der står for at skulle aflive en million pelsdyr.