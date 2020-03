Myndighederne vil have udleveret danskernes mobildata

Statens Serum Institut vil have adgang til vores teledata. Det skal ske for at overvåge, om regeringens coronastrategi virker, skriver DR

Statens Serum Institut vil have adgang til store mængder danske teledata.

Det skal ske for at overvåge, om regeringens coronastrategi virker, skriver DR.

Ifølge DR har Statens Serum Institut allerede rettet henvendelse til teleindustrien for at få adgangen til dataen.

- Vi har fået en henvendelse fra Statens Serum Institut om, hvorvidt vi kan assistere dem med teledata, der kan underbygge deres analyser for at begrænse udbredelsen af covid-19 og vurdere, om regeringens tiltag virker, siger direktør for telebranchen Jakob Willer til DR.

Han tilføjer at telebranchen vil være sikre på, at der er juridisk grundlag for at udlevere dataen, før de bliver overdraget.

Via teleindustriens lokationsdata for danske mobilbrugere kan myndighederne nemlig overvåge, om borgerne overholder de strikse retningslinjer, statsminister Mette Frederiksen, direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og en række andre danske coronafrontfigurer de seneste uger har tudet danskernes ører fulde af.

Ifølge DR er det dog uvist, om det er lovligt at overdrage dataen, samtidig med at det også er usikkert, hvordan dataen helt præcist skal benyttes.

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak bekræfter Serum Instituttets henvendelse.

- Det er meget tidligt i behandlingen, og der er mange spørgsmål, som fortsat skal afklares, siger han.