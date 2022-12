- Myrder kvinder fordi de kan slippe af sted med det

Forleden var der stor demonstration i Mexico City mod mord på kvinder, efter at endnu en kvinde var blevet myrdet.

27-årige Ariadna Lopez blev fundet dræbt i en grøft i delstaten Morelos i slutningen af oktober.

De lokale myndighederne erklærede først, at hun var død af at have drukket for meget alkohol.

Men da familien protesterede, lavede nye efterforskere i Mexico City, hvor Ariadna Lopez boede, en ekstra undersøgelse af liget.

De fandt tydelige tegn på vold.

- I denne sag er det tydeligt, at anklagemyndighedens kontor i Morelos ville skjule kvindemordet, højst sandsynligt på grund af forbindelser til den formodede morder, udtalte borgmesteren i Mexico City, Claudia Sheinbaum, i dagene efter drabet.

Demonstranter ved demonstrationen mod kvindedrab i Mexico City. Foto: Raquel Cunha/Ritzau Scanpix

Sagen tiltrak sig national opmærksomhed i Mexico.

Ved demonstrationen mod kvindemord forleden kunne man endnu en gang klart høre kritikken af myndighederne.

- Myndighederne er inkompetente, svindelagtige og utilstrækkelige. Ikke kun i denne sag, men i alle de sager, hvor kvinderne ikke er hos os længere.

- Den måde, de har skjult information, manipuleret med fakta og igen gjort skade på hende på, var ikke tilfredsstillende for familien, udtalte Michelle Andrade, kusine til den dræbte Ariadna Lopez, ved demonstrationen i Mexico City.

En familie begraver en pige, som blev kidnappet og myrdet i 2020. Foto: Marco Ugarte/Ritzau Scanpix

20 drab om dagen

Mexico har de seneste år oplevet en markant stigning i mord og drab på kvinder. Ifølge Reuters er 5600 kvinder blevet myrdet eller dræbt i årets første ni måneder.

Det er 20 kvinder om dagen.

Halvdelen betegnes som uagtsomt drab eller drab, og en tredjedel som mord, mens 12 procent beskrives som ‘kvindemord’.

En forbrydelse, som sker på grund af kvindens køn, straffes hårdere i Mexico med en strafferamme på op til 70 år i fængsel.

Kvinder omfavner hinanden ved en demonstration mod vold mod kvinder i april 2022. Foto: Quetzalli Nicte-Ha/Ritzau Scanpix

Men de hårdere straffe på mord på kvinder hjælper ikke, lyder det fra eksperter.

- For helvede, jeg bliver nødt til at sige det: Mænd myrder kvinder i dette land, fordi de kan slippe af sted med det, udtaler Melissa Fernandez, ekspert i kønsrelateret vold, til Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet ender kun fire ud af 100 drab på kvinder med en domfældelse mod gerningsmanden.

Retsmedicinere ser på seks lig, som blev fundet i slutningen af oktober. Foto: Jose Luis Gonzalez/Ritzau Scanpix

Stigning i mord og vold

Mexico har overordnet set oplevet en stigning i mord og vold i de sidste mange år. Narkokartellernes interne kamp og deres kampe med myndighederne trækker deres blodige spor over landet.

Nogle går så vidt som til at betegne Mexico som en fejlslagen ‘narko-stat’.

Langt de fleste mord rammer mænd - ofte fordi de er involveret i krigene om narkomarkedet.

Men stigningen i mord rammer kvinder hårdere. Ifølge tal fra den mexicanske regering er antallet af mord steget med 78 procent i årene 2015 til 2020.

Kvinder demonstrerer på den mexicanske helligdag 'de dødes dag'. Foto: Ginnette Riquelme/Ritzau Scanpix

Mens de såkaldte ‘kvindemord’ - mord som begås på grund af kvindens køn - er steget med 129 procent i samme periode.

Ifølge Reuters har 70 procent af de mexicanske kvinder oplevet en eller anden form for vold .