Mysterie: Ni hvidnæser skyllet i land på to måneder

De sidste to måneder er ni døde hvidnæser skyllet i land langs Vestkysten.

Men ingen kender årsagen bag. Det skriver TV Midtvest.

- Det er altså rigtig mange. Der skulle måske strande en eller to i den periode, så det er meget, siger specialdyrlæge Aage Kristian Alstrup til mediet.

Skar den op

Ifølge TV Midtvest er flere af hvidnæserne allerede blevet obduceret, men uden at finde svar.

Den seneste hvidnæse skyllede op på stranden Vejlby Klit torsdag. Her brugte Aage Kristian Alstrup sin lørdag, hvor han obducerede delfinen i håb om at finde frem til årsagen bag de mange hvidnæsers alt for tidlige død.

Aage Kristian Alstrups bedste bud på dødsårsagen er indtil videre, at der er tale om 'en eller anden infektion'.

Hvidnæsen er en stor delfin, som - efter marsvinet - er den mest almindelige hvalart i Danmark.