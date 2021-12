Mysteriet kan være løst

Den gode rødvin, der pludselig smager af ingenting, og hjemmebag, der ikke længere fylder huset med velduft.

Mange af de over 550.000 danskere, der har været smittet med corona, kan skrive under på, at de i kortere eller længere perioder har oplevet at miste smags- og lugtesansen. Og det har undret forskere verden over.

Men nu mener en gruppe svenske forskere at være kommet tættere på et svar på mysteriet, skriver svenske Aftonbladet.

Ifølge mediet drejer det sig om fundet af coronavirussen i såkaldte støtteceller omkring lugtereceptorerne i næsen.

- Støttecellerne i lugteslimhinderne forstyrres. Miljøet omkring lugtereceptorerne, altså dem, der opfanger lugtstoffer, bliver altså ukampdygtigt, forklarer Johan Lundström, docent i klinisk neurovidenskab ved Karolinska Instituttet i Sverige til Aftonladet.

Coronavirus påvirker øjensynlig også lugtekolben - den del af hjernen, der behandler sanseindtryk fra næsen, vurderer Johan Lundström,

Forskere har således fundet spor af virussen i lugtekolben og mener derfor, at det kan være en del af forklaringen bag de covid-19-relaterede lugteforstyrrelser.

Ifølge Johan Lundström bevæger virussen sig dog ikke videre derfra.

- Virussen kommer til lugtekolben, men ikke videre, siger han til Aftonbladet.

Godt nyt

Den nye viden kan være godt nyt til dem, der er ramt af fænomenet i svær grad.

- I forskningsmiljøerne har man længe gået ud fra, at coronavirussen påvirker lugtecellerne i næsen. Men der har været usikkerhed om, hvorvidt det var den eneste årsag, eller om lugtenerven også blev påvirket. Den forbinder cellerne i næsen med lugtecentret i hjernen, fortæller læge og assisterende direktør for det norske Direktorat for Sundhed og Sociale anliggender Espen Rostrup Nakstad, til Dagbladet.no.

- Nu har man fundet spor af coronavirus i både lugtecellerne og i den tykke ende af lugtenerven, fortsætter han.

Ifølge Espen Rostrup Nakstad kan det forklare den reducerede smags- og lugtesans.

- Den viden er vigtig i forhold til at genoptræne lugtesansen. Desværre ser det ud til, at mange coronaramte mister lugtesansen i lang tid - og for enkelte vil det være usikkert, om den nogensinde vender tilbage til et normalt niveau.