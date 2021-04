Mysterium: Alle var negative - alligevel blev 52 smittet på fly

På et fly fra New Dehli til Hong Kong testede alle passagerer negativ, inden de gik ombord. Alligevel endte 52 med at blive smittet

Et smitte-mysterium på et fly fra New Dehli til Hong Kong har lige nu fået flere eksperter verden rundt til at undre sig.

For hvordan kan det gå til, at 52 personer ender med at blive smittet efter landing, når de alle testede negativ inden flyrejsen?

Reglerne var ellers meget simple. Du skal have en negativ test 72 timer inden afrejse, men fly-mysteriet fra Indien er et godt eksempel på, at en negativ test ikke er et fripas. Smitten kan sprede sig alligevel.

Der er stadig intet klart svar på, hvordan de 52 passagerer er blevet smittet. Om det var på selve flyet eller før. Men ifølge den amerikanske virolog epidemiolog Eric Feigl-Ding er det sandsynligt, at en eller flere passagerer blev smittet i mellemrummet mellem sin egen test og flyafgangen.

Det skriver han på Twitter.

Samtidig beskriver han, hvordan 22 af de smittede først testede positiv 12 dage efter ankomsten til Hong Kong. Her sad de stadig i karantæne på et hotel, og derfor understreger han vigtigheden af, at rejsende kommer i karantæne.

Hoste på flyet

Wall Street Journal har også skrevet om den mystiske smittespredning på det negative fly, og de har talt med en af passagerne ombord. Og noget kunne tyde på, at mindst en allerede var smittet med coronavirus, selv om vedkommende havde en negativ test.

Det amerikanske medie har talt med Mrs. Fathima, der sammen med sine to børn og sin mand testede positiv på karantæne-hotellet efter flyveturen.

Hun oplyser, at hun frygtede, at de ville blive smittet på flyveturen, fordi en passager på samme række som hende blev ved med at sidde og hoste. Samtidig tog folk meget let på maskereglerne, og derfor valgte de at blive siddende på deres pladser og undgå toiletbesøg på den seks timer lange tur.

Det var angiveligt ikke nok, og hun er sikker på, at hun blev smittet ombord.

