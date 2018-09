Mysterium for læger: Stigning i ufrivillige aborter

Mange forældre og enlige mødre oplever at håbet for et nyt liv tages fra dem i forbindelse med gentagne aborter. Det sker for flere end førhen, viser tal fra svensk forskning. Forskningen viser, at der er sket en stigning på 74 procent i gentagne graviditetstab fra 2003 til 2012 hos kvinderne i Sverige.

De danske læger kan genkende tendensen til stigningen af aborter.

- En del af stigningen skyldes, at gennemsnitsalderen for de fødende også er stigende. Men det kan slet, slet ikke forklare det alene, siger Henriette Svarre Nielsen, overlæge ved Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet og leder af den danske enhed for gentagne graviditetstab til DR.

Undersøgelser foretages efter tredje abort

Ikke alle undersøges efterfølgende

Ekstra Bladet har været i kontakt med 25 årige Gry Nielsen, som har oplevet tre spontane aborter og tre 'missed abortion'. Sidste betegnelse er når fosteret er dødt, men kroppen ikke selv har udstødt fosteret, og det derfor skal skrabes ud. Hun fik i 2016 en datter efter 4 aborter. Efterfølgende har Gry forsøgt at blive gravid igen dog med to mislykkedes forsøg.

- Efter 3 aborter er den normale procedure, at man viderestilles til udredning. Man nulstilles når man har fået et barn. Derfor har vi først en henvisning til videre udredning igen, hvis denne graviditet mislykkedes, siger Gry Nielsen.

I Danmark er det langt fra alle kvinder, der undersøges efter graviditetstab. Det er standard procedure, at man undersøger kvinder efter tredje abort. På trods af undersøgelser, er der stadig ikke præcis forklaring på, hvad der er grunden til stigningen af aborter.



Omkring 60 procent af de 200.000 spontane aborter i Danmark er forårsaget af kromosomfejl hos fosteret, hvor det ikke er levedygtigt.



- Vi mangler at forstå, hvad der gik galt i de sidste 40 procent. Men det er sjældent, at vi får mulighed for at undersøge det, fortæller Henriette Svarre Nielsen til DR.

Spontan eller ufrivillig abort SPONTAN ABORT Ufrivillig abort, spontan abort og graviditetstab er tre udtryk for det samme: Graviditeten afbrydes ufrivilligt så tidligt, at fosteret ikke kan overleve. Der er størst risiko for spontane aborter før 12. graviditetsuge. Man vurderer, at risikoen for spontan abort er 10-35 procent. Risikoen stiger med moderens alder. En kvinde skal normalt opleve tre graviditetstab i træk, før hun tilbydes udredning i Danmark. Kilde: Netdoktor.dk

Overlæge Henriette Svarre Nielsen oplever hos flere kvinder, at de har et overaktivt immunsystem. Her lyder teorien, at kroppen på grund af et overaktivt immunsystem, anser fosteret som værende noget fremmed og derfor frastøder det.Det skyldes muligvis at moderne mennesker lever i dag anderledes og får for få gavnlige bakterier og parasitter.

Ingen endelig forklaring

Men der findes umiddelbart ingen endelig forklaring på stigningen af aborter.

- Jeg mener, at vi skal vide noget mere om de her årsager. For det er ikke rimeligt at fortælle kvinder, hvis drømme er brast, at der var noget galt med fosteret, hvis der i virkeligheden var noget helt andet på spil, siger Henriette Svarre Nielsen.



Gry Nielsen oplever også, at det er svært for lægerne at give en præcis forklaring.

- Lægerne har aldrig haft en forklaring. Man har ikke kunne finde noget, trods det ene foster også blev sendt til obdukition for krommosom fejl.

- På daværende tidspunkt var det svært at finde en mening med livet, hvis meningen ikke var at jeg skulle være mor