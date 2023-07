Mysterium i dansk by: Putter grøn farve i vandet

Næstved Fjernvarme har valgt at bruge en særlig metode til at opklare en mystisk mangel på vand

Hvor bliver det af?

Næstved Fjernvarme mister mere vand end ønsket, og derfor tager man nu en farverig metode i brug for at afklare, hvor det forsvinder hen.

For at finde utætheder i ledningsnettet har man således valgt at øge mængden af det ufarlige farvestof fluorescein i fjernvarmevandet. Og det kan gøre vandet i din vandhane grønt.

Det skriver Næstved Fjernvarme i en pressemeddelelse.

Beder om hjælp

'Vi har brug for offentlighedens hjælp til at opdage utætheder: Åbner man vandhanen og undrer sig over, at vandet ser lysegult eller -grønt ud, er der med stor sandsynlighed en utæthed i installationen,' lyder det.

Sporstoffet tilsættes i hele Næstved Fjernvarmes forsyningsområde. Og borgere bedes også være opmærksomme uden for hjemmet.

Foto: Næstved Fjernvarme

Annonce:

'Vi opfordrer samtidig alle, der bevæger sig rundt i byen, til at være opmærksom på om der kommer vand op af jorden, kloakken eller vejbanen eller om der er våde pletter, som ikke plejer at være der.'

Lukker varmen

I samme ombæring oplyses det, at fjernvarmen vil blive lukket ned i forskellige dele af byen. Det vil ske på hverdage i perioden mellem klokken 8 og 15, og der vil blive sendt sms'er ud til de berørte områder.

Næstved Fjernvarme understreger, at fluorescein er godkendt af myndighederne, og at man har gode erfaringer med farvestoffet.

Løber der pludselig grønt vand ud af vandhanen, eller lægger man i byen mærke til vand, hvor det ikke plejer at være, kan man kontakte Næstved Fjernvarme på telefon 55 72 56 65.