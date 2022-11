Mysterium løst: FBI gør vanvittigt fund under jorden

3,36 milliarder dollars - eller 25.000.000.000 kroner - i kryptovaluta. Det er også en sjat.

Men siden 2011 har det været væk, og FBI har intet spor haft af dem. Lige indtil nu. FBI oplyser, at de har fundet pengene i en gammel popcorn-bæger i et underjordisk pengeskab.

I en meddelelse til pressen har Department of Justice offentliggjort, at mysteriet er løst. Rent faktisk skete det allerede sidste år, men FBI har først nu haft mulighed for at melde det ud.

Og hvor stammer pengene så fra?

Hovedpersonen er James Zhong, der er mistænket for at have stjålet pengene fra en ulovlig markedsplads på dark web med navnet Silk Road.

I ti år har FBI ledt efter pengene, og i november 2021 fik de et tip om, at James Zhong skulle være bagmanden og have gemt pengene på en adresse i Gainesville, Georgia.

Foto: FBI

Hemmelig aktion

De slog til med det samme, men aktionen har været hemmelig i et år. Først nu har de offentliggjort fangsten, ligesom de kunne afsløre, at James Zhong nu erklærer sig skyldig.

- James Zhong har begået svindel for over et årti siden, da han stajl 50.000 bitcoin på Silk Road. I næsten ti år har opholdsstedet for denne enorme sum penge været et mysterium. Takket være fremragende kryptovaluta-sporing og god gammeldags politiarbejde, så lykkedes det myndighederne at finde og beslaglægge beløbbet.

- Denne sag viser, at vi aldrig vil stoppe med at følge pengene, lige meget hvor godt de er gemt, siger statsanklager Damian Williams.

Luksusliv

Selv om James Zhong nu er fængslet, så har han i et årti levet et liv i luksus.

På hans adresse i Gainesville fandt FBI 661.900 dollars i kontanter, og på den sigtedes sociale medier fremgår det tydeligt, at han levede et liv i sus og dus.

Men nu kan den 32-årige mand se frem til op mod 20 års fængsel.

