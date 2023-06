Mysterium løst: Nyt om lesbisk pingvinpar

I Kattegatcentret ruger to lesbiske pingviner på et æg. Nu venter dyrepasseren spændt på, om ægget er befrugtet eller ej. Hvis det er tilfældet, så er der tale om utroskab i pingvinburet

Det var lidt af en gåde, hvordan to æg havnede hos de homoseksuelle pingviner Marmelade og Chickpea. Nu er mysteriet løst

Hunpingvinerne Marmelade og Chickpea fik de ansatte i Kattegatcentret i Grenaa godt i gang, da de besluttede sig for at føre slægten videre sammen.

Glæden var stor, da de havde to æg i reden, men det samme var personalets undren, da det er umuligt for de to hunner at formere sig på naturlig vis.

Derfor spekulerede personalet i, om hunnen Chickpea, der havde lagt de to æg, havde været sin partner Marmelade utro.

Blandet fornøjelse

Dermed kunne det let blive en blandet fornøjelse uanset udfaldet.

Det viser sig heldigvis, at der er troskab mellem de to hunner, men der er desværre ingen unger på vej, kan Kattegatcentret afsløre i en pressemeddelelse.

'Vores homoseksuelle pingvinpar Marmelade og Chickpea rugede som forventeligt på to ubefrugtede æg', står der.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses Marmelade og Chickpea. Foto: Kattegatcentret

Glæde hos naboerne

Det er set før, at to pingviner af samme køn finder sammen.

Annonce:

Det er bare ikke altid, at de er klar over, at der er nogle biologiske udfordringer, når det kommer til producere en arvefølger.

Det var i hvert fald ikke faldet Marmelade og Chickpea ind, som var i fuld gang med at bygge fælles rede i løbet af foråret.

'Der er dog ikke nogen af hannerne, der har vedkendt sig faderskabet, og da pingviner generelt er meget tro mod deres partner, er chancen større for, at de to pingvinhunner ruger på ubefrugtede æg,' sagde Thomas Mathias Spiele, dyrepasser i Kattegatcentret, i slutningen af maj.

Der er gevinst

Og derfor måtte man se tiden an.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Der er opstået sød musik mellem pingvinhunnerne Marmelade og Chickpea, som nu ruger på to æg i deres fælles rede i Kattegatcentrets nye pingvinanlæg

Selvom de to hunner ikke ruger på noget som helst, kan de forsøge at finde glæden i naborederne.

To andre pingvinpar fra centret har nemlig 'gevinst', forsikrer dyrepasseren.

'I et befrugtet pingvinæg bliver massen mere fast og sætter sig på indersiden af ægget. Derudover kan man også ane begyndelsen på en blodåre. Et ikke-befrugtet æg ligner mere et almindeligt hønseæg, hvor blommen bevæger sig alt efter, hvordan man vender og drejer ægget.'