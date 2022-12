Mysterium på stranden er løst

Hvad i alverden er det?

Sådan var reaktionen fra myndighederne i Volusia County i Florida, efter orkanen Nicole havde hærget i området. På en strand i Daytona Beach dukkede pludselig et mystisk objekt op.

Lokale medier heriblandt Florida Insider skrev i første omgang om det omkring 25-30 meter lange skibslignende ting, der var lavet af metal og træ.

Fundet var genstand for stor opmærksomhed og spredte sig til resten af verden, hvor blandt andet The Guardian også skrev om fænomenet.

- Det er et mysterium. Mange tror, at det er et gammelt skib af en art, men der er også noget metal, så vi er ikke sikre, lød det fra Tamra Malphurs, der er talsperson for Volusia County Beach Safety.

Foto: Volusia County

Og efter arkæologerne har arbejdet på stede, er mistanken blevet bekræftet. Der er tale om et skib fra 1800-tallet, der har ligget på stedet i omkring 200 år.

Det skriver The Guardian.

Og da Nicole skabte en erosion (en geologisk proces, der angriber fast klippe og fjerner løse aflejringer fra et område red.), dukkede skibsvraget op.

- Når du finder et skibsvrag på stranden, er det virkelig en fantastisk begivenhed. Et mysterium. Den ene dag er det der ikke, og den anden dag er det der. Det fanger fantasien, siger arkæolog Chuck Meide, der leder det arkæologiske hold, til The Guardian.

Det er fortsat uklart, hvilket skib der er tale om.