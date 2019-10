Mystik før Britta-retssag: Der mangler 47 millioner

Via et netværk på mindst 68 konti i ind- og udland er det tilsyneladende lykkedes for svindeltiltalte Britta Nielsen at få mindst 47 millioner kroner til at forsvinde sporløst.

Det viser retsdokumenter, kontoudskrifter og rapporter, som Ekstra Bladet har gennemgået.

Beløbet er en del af de 116.915.658 kroner, som den 65-årige kontorassistent ifølge anklageskriftet har stjålet fra Socialstyrelsen.



Straffesagen mod Britta Nielsen begynder 24. oktober, men det er stadig meget sparsomt belyst, hvad der er blevet af en stor del af pengene.

Ekstra Bladet har sammenstykket pengesporene i dokumenter fra danske, sydafrikanske og hollandske myndigheder.

Men sporene viser maksimalt, hvordan Britta Nielsen kan have brugt knap 70 millioner kroner på især kontanthævninger, heste, biler, boliger og rejser.

Der mangler altså stadig at blive redegjort for et svimlende millionbeløb.

Sådan gjorde vi Artikler sydafrikanske retsdokumenter fra landets anklagemyndighed, herunder afhøringsrapporter, dommerkendelser, vidneforklaringer samt diverse købs- og salgskontrakter. Kontoudskrifter fra Danske Bank, Nordea og First National Bank. Redegørelser fra SØIK og Kammeradvokaten. Anklageskrift mod Britta Nielsen og afgørelse fra Landsskatteretten. Kilder med indsigt i Britta Nielsens økonomiske dispositioner.

Ifølge anklageskriftet i straffesagen er mindst 115 millioner kroner blevet overført til konti i Danske Bank, hvorfra de er sendt til bl.a. Nordea.

Dårlige investeringer

Det er heller ikke lykkedes for kurator Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten at finde andet end småbeløb. Han har indtil videre kradset godt fem millioner kroner ind. Beløbet stammer fra salget af villaen i Hvidovre, den svenske ødegård samt en bankkonto og to pensionsopsparinger.

Fremadrettet er han heller ikke optimistisk. Eksempelvis kommer Britta Nielsens sydafrikanske aktiver på auktion tirsdag. Men vurderingen af ejendomme og indbo er langt lavere end anskaffelsespriserne.

– Nu må vi se, hvad straffesagen ender med. Men hvis vi lægger til grund, at hun har snydt sig til pengene, så har hun brugt dem på noget, der ikke er særlig værdifast, siger Boris Frederiksen, der har set det samme i andre konkurssager:

– Bestyrelsesformanden i IT-Factory, Asger Jensby, havde bygget et fantastisk flot hus i Norge til 30 millioner. Han havde bare bygget det et forkert sted, så det kun indbragte fem millioner.

Slørede spor

Seniorefterforsker ved den sydafrikanske anklagemyndighed, Coleen Brown, afhørte Britta Nielsen. Hun vurderer ifølge retsdokumenter, at Britta Nielsen og sønnen, Jimmy Hayat, har forsøgt at sløre deres spor i Sydafrika.

Mor og søn kan have brugt flere penge, end dem myndighederne har fundet på bankoverførelser, skriver Coleen Brown. Udover, at Britta Nielsen og de tre børn kan have gemt værdier væk, så har politiet også sigtet svigersønnen Kian Omid Mirzada. Han er mistænkt for at have gemt betragtelige værdier efter aftale med svigermor.