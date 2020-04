Mystik om årsagen: Panikken breder sig

Flere kilder oplyser, at panikken er begyndt at brede sig i Nordkorea, men det er ikke helt klart hvorfor

Det rører på sig i Nordkorea i disse dage.

Tirsdag florerede der historier om, at Kim Jong-un har alvorlige heldbredsproblemer og måske endda er i livsfare.

Og nu skriver mediet NK News, der har specialiseret sig i nyheder fra Nordkorea, at panikken er begyndt at brede sig i landet.

Flere kilder beskriver, hvordan indbyggerne i landet er begyndt at lave panikindkøb og hamstre varer i supermarkederne. Og det har taget til siden mandag.

Angiveligt står det så galt til, at det kan være svært at støve de mest basale varer op, mens importerede ting er helt udsolgt.

I Nordkorea påstår de stadig, at de har nul tilfælde af coronavirus i landet. Foto: Ritzau Scanpix

Mystik om årsagen

Hvad der helt præcist har sat panikken i gang, er fortsat uklart.

Der har været spekulationer om, at det kan skyldes Kim Jong-uns usikre situation, mens en anden årsag er mere sandsynlig.

Selv om Nordkorea fortsat påstår hårdnakket, at ingen er testet positiv for coronavirus i landet, så blev der mandag indført strikse restriktioner i det i forvejen restriktive land.

Tusindvis af borgere og udenlandske statsborgere er nu i karantæne, mens grænserne har været lukkede siden 31. januar.

Det har efter sigende også skabt problemer for detailhandlen, der har svært ved at få varer ind i landet.

Feber-tjek på gaden i Pyongyang. Foto: Ritzau Scanpix

Hvor er Kim Jong-un?

Men selv om coronavirus også har sat sit præg på Nordkorea, så er der alligevel en anden ting, der spøger.

Flere medier undrer sig over, hvorfor den nordkoreanske propagandamaskine KCNA slet ikke har berørt historien om, at deres leder skulle have alvorlige helbredsproblemer.

Hvor er Kim Jong-un, lyder det, efter der heller ikke onsdag blev snakket om landets leder i statsmediet.

USA har angiveligt fået efterretninger om, at Nordkoreas leder, Kim Jong-uns, tilstand skulle være dårlig efter en operation, og at han er 'i alvorlig fare'.

Kina og Sydkorea melder, at det slet ikke er så alvorligt med den nordkoreanske diktator. Faktum er, at kun meget få mennesker kender svaret.

Er det i virkeligheden hende der styrer showet nu?