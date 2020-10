Mystik om dansk corona-undersøgelse: Fem måneder over deadline

Resultatet af en dansk mundbind-undersøgelse skulle have været klar i slutningen af maj, men her fem måneder senere er intet blevet offentliggjort.

3000 danskere havde allerede tilbage i april frivilligt meldt sig til at bære mundbind som et led i undersøgelsen.

Projektet involverede i alt 180.000 mundbind og 6000 danskere, hvor halvdelen skulle begynde at gå med mundbind.

Salling Fonden smed fem millioner kroner i projektet, mens flere ansatte fra Salling deltog i undersøgelsen.

'Det er korrekt, at en række af vores kolleger medvirkede i en undersøgelse, som danskere forskere gennemførte før sommerferien. Det er ikke en undersøgelse, vi er yderligere involveret i, og jeg kan derfor ikke hjælpe med tidspunkt for offentliggørelse,' skriver Salling Group i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Forsker: Det tager tid

Selvom flere internationale studier om mundbind er offentliggjort på det sidste, så er en af forskerne bag undersøgelsen ikke utålmodig.

Forskerne havde forventet, at tidsskriftet skulle have godkendt publiceringen allerede, da corona-undersøgelser kommer forrest i køen, men han panikker ikke.

- Det er en proces, som normalt tager fra måneder til halve år, så for os er der ikke noget usædvanligt i det, siger Henning Bundgaard, der til dagligt har sin gang på Rigshospitalet.

Han understreger, at det at andre forskere lige nu tjekker op på projektet og efterprøver det, er et vigtigt kvalitetsstempel, når undersøgelsen først kommer ud.

Undersøgelsen kommer altså ikke ud i tidsskriftet før, at andre forskere har bekræftet resultatet.

Han vil ikke over for Ekstra Bladet navngive tidsskriftet, da de selv har frabedt det.

- Det er for at undgå, at de også bliver kimet ned, som jeg gør. Det er også en helt normal procedure for at undgå påvirkning fra noget lobbyisme, siger Henning Bundgaard.