Mystik om død nonne: Valfarter til lille by

- Jeg har rørt en helgen, siger en af de amerikanere, der er draget til Gower for at se den døde nonne

For fire år siden blev en nonne begravet i den lille by Gower i Missouri, USA.

Nu vækker hendes lig stor begejstring blandt troende. Det blev nemlig gravet op i april i år, og selvom det har ligget under jorden siden 2019, er det stort set ikke rådnet.

Sådan skriver flere medier, herunder The Guardian.

Hundredvis af mennesker er siden da valfartet til byen for at se nonnen med egne øjne.

'Ikke overraskende'

Det er uvist, hvorfor nonnen øjensynligt ikke er gået i forrådnelse. Ifølge klosteret, hun tilhørte, var hun nemlig begravet i en trækiste, og hun var ikke blevet balsameret.

Inden for katolicismen er det et tegn på helligdom, hvis en krop ikke går i forrådnelse, når den bliver begravet. Det skulle angiveligt være sket for over 100 kroppe gennem tiden.

Om der er tale om Guds indgriben eller en mere logisk forklaring, er uvist. Men ifølge eksperter er det ikke umuligt, at kroppe kan vente nogle år med at gå i forrådnelse.

- Generelt tager det omkring fem år, før kroppen er skeletteret. Det er uden en kiste eller lignende, som beskytter legemet, siger antropolog og underviser hos Western Carolina University Nicholas Passalacqua.

- Så jeg finder det personligt ikke så overraskende, at denne krop, der var begravet i en kiste, er velbevaret, fortsætter han.

Har rørt ved en helgen

En af de mange, der er taget til byen for at se den døde nonne, er Lori Rosebrough fra Kansas.

- Ikke mange kan sige, at de har rørt og bedt ved kroppen af en helgen, udtaler hun.

- Jeg tror, at de tusinder af os, som er taget til Gower, nu kan sige, at det har vi.

Nonnens krop blev mandag flyttet til et kapel, hvor man fremover kan se den i en glasgrav.