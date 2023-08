Mystik om 'frifindelse' af FH-toppen

Både medier og fungerende FH-formand erklærede FH-toppen for 'frikendt' i Lizette-sagen. Men advokatfirmaet har ikke frikendt nogen, og omfattende materiale dokumenterer bredt kendskab til sager i FH-toppen

Det var angiveligt en lettet fungerende FH-formand, Morten Skov Christiansen, der torsdag aften kunne erklære FH-toppen 'frifundet' om ledelsens ansvar i håndteringen af Lizette Risgaards sager om grænseoverskridende og upassende adfærd.

Men Kromann Reumerts resumé af advokatundersøgelsen indeholder ikke ordet 'frifundet', ligesom både topfolks tidligere udtalelser og omfattende dokumentation, som Berlingske og Ekstra Bladet er i besiddelse af, peger på kendskab til sagerne i toppen.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) modtager torsdag advokatundersøgelsen om Lizette Risgaards adfærd, men allerede tirsdag gik den tidligere formand ud og sagde, at hun ikke har gramset på nogen, selv om hun tidligere har undskyldt for rullende kameraer

Første gang ordet 'frifundet' dukkede op torsdag aften var på tv2.dk, hvor mediet erfarede, at FH-toppen netop blev 'frikendt.'

Senere erklærede mediets erhvervskommentator Ole Krohn det for 'rigtig interessant', at topfolkene kunne løbe med det mærkat.

Senere publicerede en lang række medier desuden et Ritzau-telegram, hvor ordet 'frikendt' atter dukkede op.

Morten Skov sendte bolden videre til BUPL-formand Elisa Rimpler, da han blev adspurgt om hvor man kunne læse at toppen blev frifundet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Morten Skov blev på pressemødet, der begyndte klokken 20, også spurgt ind til sprogbrugen.

- Hvor står det der med, at de frifinder jer? Det ord kan jeg ikke læse nogen steder? Spurgte B.T.s journalist.

- Elisa, vil du svare på det? lød det fra Morten Skov, henvendt til BUPL-formand Elisa Rimpler.

Siden fulgte en længere ordveksling, uden afklaring på hvor 'frifindelsen' kom fra.

Elisa Rimpler understregede dog, at der ikke er noget i rapporten, der indikerer, at der er nogen, der har handlet i uoverensstemmelse med 'god ledelsesadfærd'.

Til Ekstra Bladet og Berlingske udtaler juraprofessor ved Københavns Universitet, Michael Gøtze, at rapporten er skrevet i 'juridisk kodesprog'.

- Der står i resumeet, at advokaten ikke kan lægge til grund, at FH har vidst noget. Det er så langt, som advokaten kan komme. Det kan lyde lidt som en smal frifindelse, men det kan også bare afspejle, at advokaten ikke har kunnet komme det nærmere, siger han.

Adskillige advarsler til toppen

Berlingske og Ekstra Bladet har på baggrund af grundig research tidligere beskrevet, hvordan flere FH-topfolk i årevis er blevet orienteret om sager og episoder i forskellige sammenhænge.

Det er sket på baggrund af en kortlægning af forløbet, forskellige former for dokumentation og samtaler med flere centralt placere kilder.

Tilbage i januar i år blev FH-toppen blandt andet orienteret skriftligt om Lizette Risgaards adfærd.

Det fremgår af mails, som en tidligere ansat i FH sendte til en chef i FH i januar.

En gang i 2019, en gang i 2022 og to gange i 2023 har Risgaards adfærd været oppe og vende i FH-regi. Foto: Jens Dresling/Polfoto

FH-medarbejderen var blevet kontaktet af en journalist på Ekstra Bladet, der researchede på sagen, og efterfølgende informerede han en ansat FH-ledelsen.

'Journalisten fortalte, at flere havde fortalt om deres oplevelser til ham,' skrev den nu forhenværende FH-medarbejder, og chefen kvitterede dagen efter:

'Mange tak for din mail og for orienteringen, det sætter jeg/FH stor pris på, så vi er forberedt.'

To uger senere gentog forløbet sig. Medarbejderen var nu blevet kontaktet af Berlingske, og igen kontaktede vedkommende sin chef.

Hertil svarede chefen, at det var 'virkelig prisværdigt, at du kontakter mig for heads-up på en kommende historie, nu i Berlingske.'

Det var ikke første gang, at den nu tidligere medarbejder i FH hørte om Lizette Risgaards adfærd.

Også i forbindelse med en julefrokost i 2019 blev der snakket om formandens grænseoverskridende adfærd, og at flere mænd havde oplevet det, lyder det fra kilden, der også dengang orienterede en kollega om sagen, der nu er i en chefstilling i FH.

I et interview med Finans hævder Lizette Risgaard desuden, at hende og 'folkene omkring hende' i efteråret 2022 fik nys om, at Politiken researchede en historie om hendes upassende opførsel.

Historien blev dog aldrig til noget, og det vides ikke hvem folkene omkring Risgaard er.

Næstformænd kendte til sag

Fredag 28. april, dagen efter de første afsløringer rullede i Berlingske og Ekstra Bladet, nægtede Morten Skov desuden kendskab til en sag med en mand, der oplevede upassende adfærd i 2021, som begge medier tidligere har beskrevet.

Det skete på et pressemøde foran FH's hovedkvarter.

- Jeg er aldrig blevet kontaktet af nogen. Jeg har ikke noget kendskab til de konkrete sager, nej, lød det fra Morten Skov.

Senere har han dog erkendt kendskab til en sag fra efteråret 2021, både overfor DR og til mediet A4.

Overfor A4 beskrev han, at han var 'ramt af granatchok' og 'ikke godt nok forberedt'.

Også FH-næstformand Nanna Højlund har overfor Berlingske og Ekstra Bladet bekræftet, at hun fik kendskab til samme sag fra 2021, da hun blev orienteret af et vidne til sagen.

Til DR har Højlund udtalt, at hun efterfølgende tog en samtale med Lizette Risgaard om formandens opførsel og ansvar som magtfuldt menneske.

Sag 'formelt håndteret'

Derudover røber resuméet af advokatundersøgelsen, at en anden sag har 'været underkastet formel håndtering' i FH-regi.

Det skulle dreje sig om en af de fem sager, som undersøgelsen har fundet frem til beviseligt har fundet sted.

En af sagerne blev 'formelt håndteret' internt i FH, lyder det i rapporten. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Derefter konkluderes det dog, at det ikke kan bevises, at FH's ledelse eller politiske valgte har været bekendt med de fire øvrige sager, der kan bevises.

Berlingske og Ekstra Bladet har spurgt FH, hvordan ordet 'frifindelse' sneg sig ind i Morten Skov og FH's ordforråd.

De er vendt tilbage med et skriftligt svar, hvor de henviser til udfaldet af den ene sag, der blev 'formelt håndteret'.

'Kromann Reumert blev også bedt om at undersøge FH’s eventuelle kendskab til og deraf mulige håndtering af sagerne. Af advokatundersøgelsen fremgår det, at FH’s øverste ledelse har haft kendskab til én sag - og ingen af de øvrige. '

'Advokatfirmaet kommer frem til, at FH’s øverste ledelse har håndteret den ene sag, vi har haft kendskab til, og der er derfor ikke grundlag for at gå videre. Det er det, jeg kalder en frifindelse', lyder forklaringen fra Morten Skov.

Samtidig lyder det, at man udelukkende forholder sig til Kromann Reumerts bevismæssige vurdering, hvori flere af de sager, som Berlingske og Ekstra Bladet har løftet sløret for, slet ikke har indgået.

'Vi forholder os til Kromann Reumerts bevismæssige vurdering. Den ene persons påstand har Kromann Reumert afvist. Så vidt angår den anden, har Kromann Reumert fundet, at det ikke er blevet viderebragt til FH’s øverste ledelse', lyder det fra den fungerende fagboss.