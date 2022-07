Mystik om kæmpegevinst: Jeg håber, det er en lokal

Indehaver af Meny i Blåvand, hvor kuponen med danmarkshistoriens største lottogevinst er købt, krydser fingre for, at vinderen er en af stamkunderne

-Jeg håber virkelig, det er en lokal, der har vundet. Jeg kender en gut, som simpelthen nægter at tjekke sin kupon. I hvert fald indtil nu. Jeg håber virkelig, det er ham. Han er ellers altid så uheldig.

Sådan lyder det med et grin fra Brian Ørnskov, indehaver af Meny i Blåvand, hvor danmarkshistoriens største lottogevinst netop er blevet udløst.

Det skete fredag, da vinderen blev trukket ud på en Eurojackpot-kupon, som udløser svimlende 759 millioner kroner. Plus lidt flere tusinde. Men det er jo småpenge i den forbindelse.

Hvem kan det være?

Selvom det er to døgn siden, den helt store jackpot blev udløst, er der stadig ingen, der har meldt sig på banen som den heldige vinder.

Og det får snakken til at gå i Blåvand og særligt i den store travle Meny-forretning, hvor en skønsom blanding af tyske, norske, svenske og udenbys danske turister her i højsæsonen står i kø ved de klingende kasseapparater sammen med de lokale.

Hvilket Ekstra Bladets udsendte kunne konstatere ved selvsyn søndag i butikken.

-Selvfølgelig snakker vi meget om det. Det er jo helt vildt. Vi ved kun, at kuponen er købt her hos os. Men hvem det er, ved vi ikke. Så selvfølgelig er vi spændte, siger Brian Ørnskov.

Hvis vinderen viser sit ansigt, så bliver det en kærkommen begivenhed i butikken. Foto: Anders Brohus

Repræsentanter fra Danske Spil var forbi på den jyske vestkyst lørdag med lidt boblende dråber og et stort tillykke til de ansatte i butikken. Og for at pynte lidt op i selvpromoveringens navn.

Ingen guldregn i personalerummet

Både indehaver Brian Ørnskov og kolonialchef Søren Didriksen forsikrer, at det – desværre – ikke er nogen af dem, der går rundt med en guldrandet kupon i lommen.

-Så tror jeg godt nok ikke, jeg var kommet på arbejde mere. Og mon ikke også Brian ville have forståelse for det, lyder det muntert fra Søren Didriksen, som selv bor i Oksbøl tæt ved Blåvand.

-Jeg og en kammerat drak et glas vin, inden tallene blev trukket, så vi kunne komme i stemning til, at vi skulle blive mangemillionærer. Det blev vi nu ikke, konstaterer den unge kolonialchef.

Brian Ørnskov forsikrer, at han ikke bærer rundt på en hemmelighed med mange cifre bag. Foto: Anders Brohus

Da der stadig ikke er nogen, som har meldt sig som den heldige vinder, opfordrer Danske Spil til, at man tjekker sin kupon, hvis man tilfældigvis har købt den i Meny i Blåvand. Og altså endnu ikke har fået den kontrolleret.

Høje forventninger til 'den lokale gut'

Line Bruun, kommunikationschef i Danske Spil, er dog ikke bekymret for, at vinderen ikke skulle blive fundet. For der er et helt år til, at den forgyldte kupon bliver værdiløs. Og det er yderst sjældent, at en vinder af en stor gevinst ikke indløser kuponen.

-Folk sidder jo med mange drømme og håb om at få de rigtige vindertal. Derfor oplever vi også oftest, at folk henvender sig relativt hurtigt, siger hun.

Men den heldige kan altså kun få de svimlende mange penge, hvis vedkommende personligt kommer forbi og får skannet vinderkuponen hos en forhandler, eller hvis han eller hun selv tjekker den online. For Danske Spil ved stadig ikke, hvem det er.

Brian Ørnskov, ejer af Meny i Blåvand, venter også spændt. Og hvis den ’lokale gut’, han har i tankerne, og som tilsyneladende indtil videre nægter at tjekke sin kupon, ikke snart får det gjort, vil han skubbe lidt på.

-Så må jeg hellere give ham et ring senere i dag. Jeg håber virkelig, det er ham.