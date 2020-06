Mystik om lorte-bakterier: - Vi gør hvad vi kan

Selvom 85,9 procent af badevandet i de danske hav og søer får topkarakterer i den årlige rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, dumper stranden ved Christiansgave syd for Rungsted Kyst badevandskontrollen.

Sådan har det været en del år. Til stor ærgrelse for de mange lokale, der benytter sig af stranden.

Hørsholm Kommune har i lang tid forsøgt at få løst gåden af den forhøjede mængde af tarmbakterier, der er målt i badevandet. Én af dem er Troels Vastrup, der er miljøbiolog.

Han er endnu ikke nået til bunds i det mysterium, som Christiansgave er gået hen og blevet. Men betegnelsen 'lorte-strand' godkender han ikke. Der er bakterier, som kan komme fra kloakvand, men ligefrem at kalde den en 'lorte-strand' er for meget sagt, mener han.

- Det ville ikke være fair at kalde det en 'lorte-strand'. Det er en ganske udmærket strand. Men vi kan ikke altid garantere, at vandet er rent. Desværre, lyder det fra Troels Vastrup.

Troels Vastrup har brugt mange mandetimer på at lave forsøg i badevandet. Han har med al den viden betænkeligheder ved at hoppe i. Foto: Jonas Olufson

- Men hvorfor det er et tilbagevendende problem, der gør, at vi i kommunen råder folk til ikke at bade i det, har vist sig svært at komme med et enkelt svar på.

- I år har vi fået tildelt nogle flere ressourcer, og vi vil gøre, hvad vi kan for én gang for alle at få fundet og lukket de sidste kilder, siger Troels Vastrup.

Skybrud gør værre

Hørsholm Kommune vurderer, at det kan være sygdomsfremkaldende at bade i Christiansgave, og derfor bliver der ligeledes også skiltet med advarsler, lige dér hvor den lille vej bliver til sand.

Og især efter en weekend, hvor skydbrud og massiv regn har udgjort vejrprognoserne, kan der være forhøjet sygdomsrisiko, vurderer Troels Vastrup.

- Vi ser desværre, at der kan være mere forurening, hvis det har regnet meget. Typisk fordi forureningen stammer fra tarmbakteriers overløb fra kloakker. Det kan være et problem langs hele Øresundskysten og sikkert også ved andre større byområder, siger miljøbiologen.

Han har gennem årene primært arbejdet efter en tese om, at den forringede badevandskvalitet kommer af fejlkoblede toiletter, hvor private huses spildevand ledes ud i vandløb eller direkte i havet.

Colibakterierne er fundet i to vandløb både ved prøver tæt på Øresund og længere oppe i systemet, og kommunens fokus på fejlkoblingerne koncentrerer sig derfor om området langs vandløbene.

Vil ikke hoppe i

Lokale, der benytter sig af stranden, og ' som aldrig har været syge', af den grund, fortæller til Ekstra Bladet, at de mange forklaringer om årsagen til forureningen ikke holder vand.

Helle Hauge har boet størstedelen af sit liv i området og badet masser af gange i Christiansgave. Dengang lod hun ikke snakken om Christiansgave afgøre sin lyst efter at tage en dukkert.

Men det gør den i dag.

- Jeg bader ikke i stranden længere, selvom jeg nogle gange tænker: 'Ej, det ser så lækkert ud'. Men nu bor jeg ikke så tæt på, som jeg ellers har gjort, og jeg kan bedre lide at bade andre steder, fortæller Helle Hauge på 57.

Helle Hauge er ikke meget for at svømme i Christiansgave med al den virak, der har været forbundet med badevandskvaliteten. Foto: Jonas Olufson

Hun har nærmest opgivet at lytte til eller følge med i Hørsholm Kommunes arbejde med Christiansgave.

- Det er en skam, at det har fået sådan et rygte. Jeg kender mange, der bruger stranden, og det er jo også et vældigt skønt sted, siger hun, mens hundeluftningen fortsætter langs bredden.

Helle Hauge er ikke afvisende over for at hoppe i, hvis Hørsholm Kommune fik bugt med forureningen.

Badevandskvaliteten vurderes ud fra mindst 16 prøver. Indholdet af tarmbakterier vurderes statistisk og klassificeres inden for fire klassifikationer.

Fredeligt og naturskønt ser det ud. Men ifølge Hørsholm Kommune kan man blive syg af at bade i det. Foto: Jonas Olufson.

Miljøstyrelsen afrapporterer badevandsdata til EU, hvorefter Det Europæiske Miljøagentur udgiver en rapport om badevandskvaliteten for EU-medlemslandene.

Det er denne rapport fra juni i år, der ligger til grund for, at ni strande i Danmark er klassificeret som ‘ringe’ på grund af forurening med fækale bakterier. Deriblandt Christiansgave.

Det gælder blandt andre også Bork Havn Surfstrand i Ringkøbing Fjord i Vestjylland, hvor der også er problemer med tarmbakterier i vandet.