Mystik på dansk ø: Svaret kan måske findes 1000 kilometer væk

Hundredvis af døde fugle spredt udover Læsø har skabt undren på den lille ø ud for Danmarks jyske spids.

Men ingen ved, hvad der er sket.

Ekstra Bladet har torsdag været i kontakt med Flemming Kure Marker, chef for Fødevarestyrelsens afdeling Veterinær Nord, der oplyser, at de stadig ikke har noget svar.

- Vi tager os af testningen af husdyrssygdomme og i denne forbindelse fugleinfluenza. Den var negativ, og så stopper vores test der. Så er det op til Naturstyrelsen, siger han til Ekstra Bladet.

Måske et svar

Heller ikke de kunne onsdag give et svar, men det kan en lignende sag måske. 1000 kilometer fra Læsø.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan der blev fundet over hundrede døde fugle på et område i Anglesey i det nordvestlige Wales.

Dengang blev politiet og Animal and Plant Health Agency sat til at undersøge sagen til bunds, og de fandt frem til, at adskillige sammenstød i luften betød, at fuglene var døde af alvorlige indre kvæstelser.

Hvorfor de mange fugle stødte sammen i luften er fortsat uklart, og politiet meldte også ud, at de ikke var 100 procent sikre på, at det var årsagen.

Ingen forklaring

På baggrund af undersøgelsen har politiet udtalt, at de godt nok ikke har udført en komplet toksikologisk vurdering, men at de er 'ret sikre' på årsagen til de mange dødsfald.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med vildtkonsulent Mogens Sonne Hansen fra Naturstyrelsen, der oplyser, at det toppede før påske.

- Det er noget tid siden, men vi fandt en række døde fugle på øen, og vi havde ingen forklaring på det. Det har vi stadig ikke. De er blevet undersøgt for fugleinfluenza, men det var det ikke, siger Mogens Sonne Hansen.

Normalt fortsætter undersøgelserne på et laboratorium, men coronavirus-udbruddet har betydet, at det ikke kan lade sig gøre.

- Vi aner ikke, hvad der er sket og var mange det er, men det er hovedsageligt havfugle og ænder, der er fundet. Men det er over 100 hele vejen rundt om øen, siger Mogens Sonne Hansen, der ikke ønsker at gætte på, hvad der sket.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Marco Andersen, der har fundet og fotograferet de døde ænder og fugle. Hans vurdering er, at der er mindst 1000 døde fugle på øen.