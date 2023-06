Mystik på jobcenter: Medarbejdere bliver syge

Aalborg Kommune har lejet sig ind i lokaler, hvor der er så dårligt et indeklima, at medarbejderne bliver syge. Nu bliver sagen undersøgt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

I Aalborg Kommune er man rendt ind i en slem kattepine.

Her bliver medarbejdere på Uddannelseshuset, som har til huse i flere af lokalerne på kommunens jobcenter, nemlig syge af at gå på arbejde.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger drejer det sig om omfattende problemer med skimmelsvamp. Det bekræfter Aalborg Kommune delvist.

Artiklen fortsætter under under billedet ...

Uddannelseshuset i Aalborg kæmper med dårligt indeklima. Foto: René Schütze

Problemer med indeklimaet

I et skriftligt svar fra kommunens presseteam i Job og Uddannelsesafdelingen lyder det således erkendende, at der er man er udfordret af indtil videre ukendte problemer på arbejdspladsen.

'Der er konstateret gener hos personalet i Uddannelseshuset, der kan tyde på problemer med indeklimaet i bygningen', indleder Aalborg Kommune.

Der skulle ifølge Ekstra Bladets oplysninger være tale om konkrete sygemeldinger hos medarbejdere.

Jobcentrets ledelse vil nu til bunds i sagen, lyder det videre.

Annonce:

'På den baggrund er der iværksat undersøgelse af en række lokaler i bygningen, for ved hjælp af målinger at få konstateret, om der er problemer med skimmelsvamp. Der gennemføres såkaldte DNA-prøver, og det forventes, at der er svar på alle prøver inden for den næste uge'.

Der skulle dog allerede være tegn på skimmelsvamp, er meldingen.

'De foreløbige resultater tyder på, at der kan være problem med for højt niveau af skimmelsvamp nogle steder i bygningen, hvor Uddannelseshuset bor til leje'.

I kontakt med udlejer

Der er ikke kun op til kommunen at få sagen belyst. Derfor må udlejeren komme på banen, skriver kommunen i sit svar:

'Der er på den baggrund indledt dialog med udlejer med henblik på at få undersøgt bygningen yderligere, ligesom der er indledt dialog om udbedringer af de problemer der konstateres'.

Ifølge kommunen er personalet i Uddannelseshuset løbende blevet orienteret om situationen.