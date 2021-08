Mystikken fortsætter: Hvorfor lugter København?

Torsdag kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan en mystisk dårlig lugt hænger i den københavnske luft.

Siden da er det væltet ind med henvendelser fra læsere. Nogle af dem mener at vide, hvorfor der lugter i København.

'Det er helt sikkert tang, der er i forrådnelse ved kysten,' skriver en læser.

'Den ilde lugt over København kender jeg godt til. Det er jord, gammel og nygødet,' skriver en anden.

En tredje læser frygtede kortvarigt, at lugten stammede fra vedkommendes sko:

'Min første tanke var, om jeg havde trådt i noget ildelugtende. Da jeg kom hjem, tjekkede jeg mine sko underneden, men konstaterede også, at lugten hang i luften omkring mig.'

Mens en fjerde beskriver lugten således:

'Lugten kan bedst beskrives som den, man oplever, hvis man er uheldig at holde bagved en renovationsvogn. En sødlig lugt af forrådnelse.'

På jagt efter stanken

Fredag morgen talte Ekstra Bladet med Hovedstadens Beredskab, men da der ikke er noget, som tyder på, at der er tale om et udslip eller en på anden måde skadelig luft, henviser de i stedet til Københavns Kommune.

Hos Københavns Kommune har man også bemærket stanken, men her er buddet umiddelbart, at lugten stammer fra den private virksomhed RGS Nordic, hvorfor kommunen altså heller ikke er ansvarlig for den fæle lugt.

Da Ekstra Bladet får fat i RGS Nordic, som blandt andet behandler forurenet jord, afviser de, at lugten skulle komme fra dem. De har nemlig ikke været ved at vende jord de seneste to dage.

Hovedstadens Forsyning oplyste torsdag aften til Ekstra Bladet, at stanken heller ikke umiddelbart kommer fra kloakken.

Ekstra Bladet fortsætter med at forsøge at opklare, hvor den mystiske lugt stammer fra.

Mener du at vide, hvad lugten skyldes, så kan du sende dit bud Ekstra Bladet nedenfor.

