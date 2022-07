Mystikken om Putins venner fortsætter: Endnu en rigmand fundet død

Rige russere falder som fluer for tiden.

Ruslands krig i Ukraine har på mystisk vis gjort livet surt for landets superrige.

Siden slutningen af februar, hvor invasionen begyndte, er intet mindre end syv rige oligarker med topposter i toneangivende russiske selskaber nemlig fundet døde. Flere af dem under særdeles mystiske omstændigheder.

Senest efterforskede politiet i Moskva i maj blandt andet endnu et dødsfald blandt præsident Vladimir Putins venner i den russiske elite. Nu er den gal igen.

Fundet i pool

Den russiske 61-årige oligark Yurij Voronov, der er endnu en rig forretningsmand med tætte forbindelser til Putin og resten af styret i Kreml, blev mandag fundet flydende død i sin swimmingpool ved sit mondæne hjem i en forstad til Sankt Petersborg, skriver Daily Mail.

Erhvervsmanden Voronov var før sin død topchef i en underleverandør til den russiske energimastodont Gazprom. Ved siden af ham lå en pistol. Voronov havde selv, eller også havde en eller andre gerningsmand skudt ham i hovedet.

Ifølge det britiske medie mener det russiske efterforskningshold, at oligarken Voronov er blevet dræbt 'i et opgør mellem forretningspartnere'.

Hans kone har i den forbindelse fortalt myndighederne, at han havde fortalt hende, at han blev svindlet for mange penge af partnere.

Der er dog stadig ingen anholdte i sagen

Den russiskejede yacht Phi bliver her beslaglagt af britiske myndigheder. Foto: National Crime Agency/Ritzau Scanpix

Dræbt af regimet?

De mange dødsfald blandt russiske superrige har sat gang i spekulationerne. Begik de selvmord, fordi de er deprimerede over Vestens sanktioner, der blandt andet betyder, at de får indefrosset midler og beslaglagt deres kæmpe-yachts?

Ifølge den officielle udlægning er der i flere af sagerne tale om netop selvmord, men eksplosionen af 'selvmord' blandt eliten har affødt spekulationer om, hvorvidt den russiske stat har haft en finger med i spillet.

Det kan ikke udelukkes, mener ruslandsekspert ved Helsinki-komiteen Inna Sangadzhieva:

- Det er mennesker, som via deres roller i energibranchen kan have haft en masse information, og det er vigtigt for Putin, at denne information ikke kommer på afveje. Så det er nok ikke usandsynligt, at der er tale om et rigtigt selvmord. Det kan være resultatet af et stort psykisk pres, har hun tidligere fortalt til norske VG

Sangazhieva peger også på, at presset på eliten i det russiske erhvervsliv kun er blevet intensiveret grundet krigen i Ukraine.

15.000 dollarmillionærer forventes da også at have forladt Rusland, når 2022 er ovre.

Det svarer til, at 15 procent af de russere, der har en likvid formue på mere end en million dollar, vil forlade landet i 2022.

