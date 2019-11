Mystisk ædelstensfirma undersøges af tysk politi

Politiet i Tyskland er i gang med en undersøgelse af det danske selskab Northcapital, som hævder at eje ædelsten for milliarder af kroner

Det danske ædelstensfirma Northcapital er havnet i politiets søgelys.

Selskabet har i årevis hævdet at eje ædelsten for flere milliarder kroner, men der er blevet sat store spørgsmålstegn ved dets troværdighed.

Senest i dag, hvor Northcapital i en artikel i Ekstra Bladet bliver beskyldt for at lyve om, at de skulle have købt en af verdens største smaragdminer.

Og selskabet bliver også undersøgt af en statsanklager i München, som tager sig af sager om økonomisk kriminalitet. Det bekræfter talsmand Andrea Mayer i en mail til Ekstra Bladet.

- Undersøgelsen med relation til Northcapital er fortsat i gang, skriver hun. Talsmanden har ikke ønsket at uddybe, hvad efterforskningen handler om.

Ekstra Bladet har bedt Northcapitals tre hovedfigurer, formand Christian Harboe Wissum, finansdirektør Kim Hersland og ejer Werner Schmidt, om at svare på spørgsmål om politiets undersøgelse. Det har de ikke gjort.

Mislykket opkøb

Det danske selskab investerede i foråret 2018 i den tyske industrivirksomhed Starz Group med 700 ansatte.

Men flere måneder efter købet havde Northcapital fortsat ikke betalt den aftalte købesum, og pludselig blev handlen annulleret af det internationale advokatfirma White & Case, som ellers havde stået for salget til danskerne.

Den danske advokat Christian Harboe Wissum er formand i Northcapital. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Advokaterne fortalte i den forbindelse til Dagbladet Børsen, at de var blevet oplyst om, at Northcapital var blevet politianmeldt for mistanke om investeringssvindel.

Men det er uvist, om den sag har forbindelse til efterforskningen, som foretages af statsanklageren i München.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra advokatfirmaet White & Case.

To tvangsopløsninger

Det er ikke første gang, at Northcapital er havnet i myndighedernes søgelys.

Københavns Politi vurderede i 2017, at et af selskabets regnskaber kunne være fiktivt, og sendte sagen videre til Erhvervsstyrelsen.

Det er endnu ikke lykkedes for Northcapital at overbevise styrelsen om, at selskabet virkelig har ædelsten for flere milliarder kroner, som det hævder i sine regnskaber.

Tværtimod har Erhvervsstyrelsen indtil nu sendt to af Northcapitals selskaber til tvangsopløsning og dumpet flere regnskaber.