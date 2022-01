Mystisk afbrænding: Valdemar kunne ikke tro sine øjne

En ambassadebil på blå nummerplader holdt tirsdag eftermiddag ind på en rasteplads nær Hillerød, hvor to mænd begyndte at brænde papirer af. Det fortæller 22-årige Valdemar til Ekstra Bladet, der har dokumenteret hændelsen med flere videoklip

Et sjældent og særpræget syn mødte Valdemar, da han holdt ind på en rasteplads nær Hillerød for at holde en pause.

Her så han to mænd, der stod på en rasteplads, mens de afbrændte papirer med deres ambassadebil holdende i baggrunden.

Over for Ekstra Bladet uddyber Valdermar, hvad han så.

- Jeg kører i vores firmabil, da jeg lige skal klare nogle ærinder. Så kører jeg ind på en rasteplads for at holde en pause, hvor jeg så kan se, der holder en bil. Så kigger jeg på bilen og kan se, den har blå plader.

- Det er io ikke så ofte, man ser dem. Så ser jeg, der er et bål, hvor der står to mænd med papirer i hånden, mens de kigger sig over skuldrene, og smider papirerne ned i bålet, siger han.

Foto: Privatfoto

Ingen andre muligheder

Ifølge Valdemar var der kun den ene bil og de to mennesker til stede på rastepladsen.

- Det er tydeligt, at de kommer fra den bil, da der ikke er andre muligheder. Der var ikke andre til stede. Så står de simpelthen bare der og brænder papirer af.

- Jeg skulle lige smide noget skrald ud, så jeg går ud for at smide det i skraldespanden. Jeg tog så en video på vej hen til skraldespanden, hvor man kan se de står og brænder papirer af. Hvorfor står de og brænder papirer af, tænker jeg. Hvis det var noget, der skulle smides ud, så var det oplagt at smide det i skraldespanden, men i stedet står de og brænder det hele af.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet, politiet og PET, der alle afviser at kommentere historien.

Vi ville gerne høre, hvilken bil ambassaden tilhørte, hvad der blev brændt af, og hvad der potentielt kunne ligge til grund for at brænde papirer af i skoven. Men ingen af delene har været muligt at få oplyst.