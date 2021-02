Mystisk aktie: Hvad har han købt?

Investorer verden over følger med i spænding, når det efter alt at dømme bliver tirsdag, at Warren Buffet med sit investeringsselskab Berkshire Hathaway offentliggør deres seneste køb af aktier.

Købet blev egentligt lavet i midten af november 2020, men det er først i dag tirsdag at købet efter alt at dømme offentliggøres.

Finansmediet Barron's beretter, at der er blevet spekuleret i, hvilket selskab som Buffet har investeret mellem fem og ti milliarder dollars i.

Her bliver der nævnt følgende selskaber: Walt Disney (DIS), PayPal Holdings (PYPL), selskabet bag Google, Alphabet (GOOGL), Home Depot (HD), Exxon Mobil (XOM) og Chevron (CVX).

Mens den frække dreng i klasse Tesla (TSLA) også bliver nævnt.

1,5 billion

Samlet har Berkshire Hathaways aktieportefølje en værdi på, hvad der svarer til cirka 1,5 billion danske kroner.

Grunden til at det endnu ikke er offentliggjort, hvilken aktie som er blevet en del af porteføljen, er, at Berkshire Hathaway indgav en anmodning om at holde navnet hemmeligt ved købstidspunket for at kunne gennemføre handlen uden at aktiekursen svingede på grund af den store interesse.

Nyheder og endda rygter om at aktier bliver købt af store fonde eller selskaber, vil ofte løfte aktiens værdi betragteligt.

Barron's skriver videre, at det er muligt, at Buffet fortsat vælger at holde sin investering hemmelig.

