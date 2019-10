Mystisk aktion: Hvem har tømt skraldesøerne?

En mystisk rensningsaktion i søerne ved Dronning Louises Bro efterlader kommunen med flere spørgsmål end svar. Nogen har været en tur i søen for at fiske en kæmpe bunke af forskellige metaller op

Nogen har været et smut forbi søerne ved Dronning Louises Bro og besluttet sig for, at københavnernes storskrald skulle hives op af søen.

Deres fund vil måske kunne give svar på, hvor din forsvundne cykel er blevet af. Det bærer i hvert fald præg af, at københavnerne i den seneste tid har været meget gavmilde med egne eller andres cykler, indkøbsvogne og andre ting, der ikke normalt har hjemme i søen.

Kommunen kender ikke svaret

Det ville være oplagt, hvis det var Københavns Kommune, der skulle have valgt at tømme søerne for skrammel, men det er ikke tilfældet.

De er ikke bekendte med, hvem der skulle have ryddet op i søen, men er begejstrede for initiativet.

- Vi sætter stor pris på, at borgerne gerne vil hjælpe med at holde vores by ren, siger Nikolaj Hvingtoft Hansen, driftschef i Teknik- og Miljøforvaltningen

Men opfordrer til, at man i fremtiden kontakter kommunen.

- Når man selv laver en større affaldsindsamling, vil det være en fordel at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen på forhånd, så vi kan aftale hvordan det indsamlede affald skal håndteres, da det ellers vil genere og spærre for fodgængere på fortovet, samt at eventuelle værdifulde genstande bliver håndteret korrekt.

Kommunen har tirsdag formiddag ryddet fortorvet for cykler og det resterende skrammel, som var blevet slæbt op af søen.