Mystisk atomulykke sendte 'sky' over Danmark: Nu har vi svaret

I 2017 kunne franske myndigheder pludselig berette om, at en sky fyldt med harmløs radioaktiv forurening rullede ind over Europa. Nu har forskere fundet ud af, hvor det kom fra

Det var ganske usædvanligt, da det franske atom-sikkerhedsinstitut IRSN i november 2017 meldte ud, at en sky fyldt med harmløs radioaktiv i september og oktober blev sendt ind over Europa

Også i Danmark var der registreret radioaktivt affald i luften, men ingen vidste hvor det kom fra.

Ekstra Bladet talte dengang med seniorforsker på DTU Sven Poul Nielsen, der kaldte sagen for mystisk.

- Omkring den 1. oktober har vi registreret ruthenium 106 på vores station i Allinge på Bornholm. Der blev målt tre steder i Danmark, og det er kun den station, hvor vi har målt det. Det er dog ganske ufarligt.

- Det er lidt mystisk, at der kun er ruthenium 106 i den her sky. Hvis der var sket en ulykke, som vi så det i Tjernobyl, så ville der være masser andre stoffer, som vi kunne registrere. Derfor er det lidt usædvanligt det her, sagde han dengang til Ekstra Bladet.

Men nu har vi fået svaret.

En gruppe på over 75 forskere - heriblandt Sven Poul Nielsen - har netop offentliggjort et studie, hvor de fastslår, at affaldet stammede fra Rusland. Højst sandsynligt på Mayak-atomkraftværket nær byen Ufa tæt på grænsen til Kasakhstan.

Hvad der helt præcist skete på kraftværket er dog fortsat uklart.

- Man skulle tro, at detaljer om sådan en episode ville dukke op på Twitter eller Facebook i denne tid, men det gjorde det ikke, siger Georg Steihauser, der også er blandt de mange forskere bag studiet, til Washington Post.

I 2017 pegede pilen også på russerne, men de nægtede. Og det gør de stadig.

