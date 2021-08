Mystisk båd skvulper rundt i Horsens Fjord

Igennem flere måneder har en mystisk forlist sejlbåd skvulpet rundt i Horsens Fjord.

Ingen ved, hvem der ejer den, eller hvorfor den er der. Og ingen vil tage ansvar for at fjerne den.

Den forliste båd skaber frustration blandt lokale beboere.

- Det er noget svineri. Der skal ikke ligge sådan en båd ude i det vand. Den skal væk, siger Jane Sørensen, der bor i området.

Hun har fået nok af at kigge på båden, og hun har derfor valgt at klage til Horsens Kommune. Og det er hun ikke alene om.

Flere har henvendt sig til kommunen omkring den mystiske forliste båd, men det er dog ikke noget, som kommunen kommer til at bruge hverken tid eller penge på.

- De henvendelser, som vi har fået fra borgerne, dem har vi sendt til Søfartsstyrelsen, som vi er kommet frem til kunne være de mest oplagte til at behandle sagen, fortæller Flemming Larsen, der er afdelingschef for Natur og Miljø i Horsens Kommune.

En forlist og forladt sejlbåd vækker undren i Horsens. Båden ligger i Horsens Fjor - til frit skue for brugere af området, der også har klaget til kommunen. Men sagen er - indtil videre - landet mellem flere offentlige instanser. Foto: Kim Christiansen, TV2 ØSTJYLLAND/

Er endt mellem flere instanser

Søfartsstyrelsen afviser at have ansvaret og peger i stedet på Fiskeristyrelsen.

De forklarer dog over for TV2 Østjylland, at de har forklaret Søfartsstyrelsen, at vraget ikke umiddelbart er til gene for erhvervsfiskeri i det pågældende område.

Og derfor ligger bolden igen hos Søfartsstyrelsen.

- Man tørrer af og sender videre og sender videre. Der sker ingenting, siger Jane Sørensen og fortsætter:

- Det er bureaukrati i værste skuffe efter min mening.

Og da det ifølge Horsens Kommune ikke er en kommunal opgave, har de heller ikke undersøgt, hvem ejeren af båden er, og de har heller tænkt sig at bruge tid på det.

- I sidste kan sådan en både få lov til at ligge, og de kan ligge der i årevis og til tid og evighed. Men det håber vi selvfølgelig ikke bliver situationen her i Horsens, siger Flemming Larsen.

Indtil videre får den mystiske båd altså lov til at skvulpe videre i Horsens Fjord. Og der er ingen tegn på, at den bliver hentet op foreløbigt.