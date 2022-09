Mystisk død: Oliechef kritiserede krigen

Ravil Maganov, der var formand for det store russiske olieselskab Lukoil, er død under mystiske omstændigheder, som Ekstra Bladet beskrev torsdag formiddag.

Oliegiganten udtrykte kort efter Ruslands invasion af Ukraine sympati med ofrene for 'denne tragedie' og opfordrede til at krigen skulle stoppe hurtigst muligt.

Og ifølge BBC er Ravil Maganov ikke den eneste højtstående forretningsmand, der siden Ruslands invasion af Ukraine er død under mystiske omstændigheder.

I maj var det Lukoils daværende direktør, Aleksander Subbotin, der mistede livet på mystisk vis.

Og derudover er både Sergey Protosenya fra gas-giganten Novatek og Vladislav Avayev, der var vicepræsident i Gazprombank, blevet fundet døde tilbage i april, skriver BBC.

Faldt fra vindue

Lukoil har bekræftet at Ravil Maganov er død torsdag, men har ikke forklaret andet, end at han er 'afgået ved døden efter alvorlig sygdom'.

Men ifølge en unavngiven kilde, som har talt med nyhedsbureauet Interfax, er det ikke sygdom, der har dræbt oliechefen.

- I morges faldt Maganov ud af et vindue i Det Centrale Klinikhospital. Han døde af sine skader, citerer Interfax kilden for at have oplyst.

