Mystisk ejendom til salg for 800 kroner: Ingen vej ind eller ud

En ejendom er kommet på markedet i England for sølle 100 pund svarende til godt og vel 800 danske kroner.

Det er dog en del mysterium omkring stedet, fordi ingen umiddelbart ved, hvordan man kommer ind.

Der er nemlig tale om et rum, der 'flyver' mellem to andre bygninger, og derfor sidder sammen med de to andre.

Det 'flyver' lidt mellem de to andre. Foto: WILLIAM H BROWN AUCTIONS

Stedet skal ifølge William H. Brown Auctions under hammeren i næste måned.

Bygningerne ved siden af 'rummet' er en del af en række af historiske bygninger, der er opført i det 16. århundrede.

Det ligner dog, at der er helt lukket mellem de to bygninger og rummet, der er til salg.

Victoria Reek, der er den ansvarlige for auktionen, har udtalt til det lokale medie Cambs Time, at det er en af de mest mærkelige auktioner, hun har været involveret i.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan man kommer ind. Foto: WILLIAM H BROWN AUCTIONS

- Der er ingen vej ind udenfor, men vi er blevet instrueret til at sælge den. Og vi starter på 100 pund. Vores tanke er, at det kan blive et godt opbevaringsrum for nogen, der har boder i byen, men der er umiddelbart ingen vej ind. Lige nu er det bare et rum, du ikke kan komme ind i. Vi kommer da forbi mange underlige sager i Norfolk, men det her er nok det mest mærkelige.

Stedet sælges af Fenland District Council sammen med andre stykker land og ejendomme.

Auktionen starter 20. februar i Dunston Hall Hotel.