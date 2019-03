I Los Angeles undrede borgerne undrede sig onsdag over noget, der mindede om en ildkugle eller en meteor over byen

Beboere i Los Angeles blev onsdag aften mødt af et mildest talt underligt syn, da solen gik ned.

Fænomenet, der viste sig over byens skyskrabere, lignede mest af alt en ildkugle, der fløj over himlen.

Det skriver CBS Los Angeles.

Flere brugere delte deres forundring på Twitter sammen med videoer af ildkuglen.

'Hvad er den flyvende genstand, der brænder, over downtown Los Angeles,' spørger brugeren Dennis Hegstad.

'Er der nogen andre, der har set en gigantisk meteor eller ildkugle lige over downtown Los Angeles for et par minutter siden? Det lignede en meteor, men det var ALT for tæt på jorden,' skriver brugeren Kasey Clark.

LED og gnister

Det viste sig dog ikke at være et naturligt opstået fænomen, men derimod et stunt, der var iscenesat af Red Bull.

Ildkuglen var nemlig slet ikke ild, men derimod en person iført wingsuit, der svævede over byen med en hale af gnister bag sig.

Wingsuits er dragter med aerodynamisk formede vinger, som betyder, at man kan svæve gennem luften.

De wingsuits, der blev brugt til stuntet, var udstyret med LED-lys og pyroteknik, så de kunne tiltrække sig opmærksomhed.

Anledningen for stuntet var, at der for tredje gang i år var supermåne over Los Angeles.

Se 'ildkuglen' over Los Angeles i videoen øverst i artiklen.

