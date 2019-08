Mystisk fisk fanget

Det er ikke hver dag, at man kan fange et 'sø-monster', men efter sigende er der en sø i New York i USA, hvor det ikke er helt overraskende.

I et Facebook-opslag fra et lokalt fiskerhold, Knotty Boys Fishing, viser de den meget omtalte fangst.

Den amerikanske kvinde, Debbie Geddes, som fik den to-hovedet søørred på krogen, var noget overrasket over den usædvanlige fisk.

Men hun er ikke den første, som har fanget en lignende fisk.

Lake Champlain, som ligger i den nordlige del af den amerikansk stat New York, er nemlig berømt eller berygtet for at have nogle specielle fisk, hvis man skal tro på de mange kommentarer på Facebook, skriver CBS News.

Mystik eller skade

Mange amerikanere har kommenteret opslaget, hvor de fortæller om deres egne fangster af to-mundede fisk. Men der er også nogle som mener, at 'den anden mund' kunne være levn fra en skade fisken har påført sig, skriver CBS News.

Efter de mange kommentarer har Adam Facteau, som er en del af Knotty Boys Fishing, været ude og sige, at historien den to-hovedet fisk 'bestemt er sandt'.

Den amerikanske Loch Ness

Søen er kendt som den amerikanske Loch Ness. Det siges nemlig, at der bor et søuhyr med tilnavnet Champ. Og man kan endda finde historier helt tilbage til 1800-tallet, som beskriver det berygtede monster i søen, oplyser CBS News.