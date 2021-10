Mystisk flyvetur: Her er forklaringen

Et passagerfly har i snart en time fløjet i cirkler over Sjælland

Kigger man med på hjemmesiden Flight Radar, vil man her til morgen se et SAS-fly opføre sig højst besynderligt i luftrummet over Sjælland.

I stedet for at sætte kurs mod sin egentlige destrination - Milano i Italien - har flyet nemlig i snart en time cirklet igen og igen over først Lyngby og derefter Holbæk.

Det ser ret skørt ud, når man betragter flyets rute, men ifølge pressechef hos SAS Alexandra Lindgren Kaoukji er der en ganske udramatisk forklaring på det hele.

- Vi har fået en indikation på, at man har registreret mulig røg på flyet, og derfor skal flyet vende tilbage til lufthavnen i København, fortæller Alexandra Lindgren Kaoukji.

- Man kan ikke lande med fuld tank, så de er i gang med at få tømt ud i tanken, fortsætter hun og understreger, at der ikke er tale om noget alvorligt.

Passagererne, som skulle have været på vej til Milano, vil få plads på næste mulige afgang.