Mystisk fund af ravioli-søstjerne: 'Kan den spises?'

Søstjernen har fået mange brugere af de sociale medie til at spørge, om det nu er helt sikkert, man ikke kan spise den som pasta

Der er sjældent noget, der kan fascinere os mennesker som naturen.

Igen og igen bliver vi konfronteret med underlige, skæve og måske ligefrem skræmmende eksistenser omkring os.

Men denne gang er det en søstjerne, der minder om noget spiseligt, der har taget internettet med storm.

Fundet af en 'ravioli-søstjerne' er gået alle de sociale medier rundt, og det er da også meget tydeligt, at den fine stjerne har de samme karakteristiske 'puder', som man finder hos den italienske pasta ravioli.

Søstjernen er det nyeste fund af forskere ved National Oceanic og Atmospheric Administration seneste tur til Atlanterhavet.

Det skriver TIME, der har været i kontakt med zoolog Chris Mah fra Smithsonian National Museum of Natural History.

Sådan ser den ud

Ifølge ham er det en ret normal art, selvom formen er ny.

Man kunne måske være fristet til at spørge, hvorfor søstjernen har sådan et appetitligt udseende, men så får man et meget forsimplet svar.

- Sådan ser den bare ud. Søstjerner har skeletter, som vi har, men på den måde at hele deres kropsstruktur er som et tredimensionelt puslespil, fortæller Chris Mah.

Arten blev først opdaget i 1884, men man har ikke tidligere vidst særlig meget omkring dens biologi.

Det er første gang, at den pasta-lignende søstjerne er blevet set spise, og det er et stort gennembrud.

- Hvad der var meget opsigtsvækkende var, at man ser søstjernerne spise svampe. Ikke én gang men to gange. Det sker sikkert hele tiden, men vi har nu fået set det, fortæller han.

En appetitvækkende pasta-stjerne

Og netop det med at spise, har mange brugere på de sociale medier lavet sjov med.

Mest fordi at mange gerne selv vil smage på den.

Til billederne af søstjernen, der er blevet delt på Twitter skriver flere, at de ikke ville have noget imod at tage en bid af dyret.

'Det her er lige kommet på listen over ting, jeg gerne vil spise, men ikke kan', skriver en.

'Det siger, den ikke er spiselig, men hvor 'ikke-spiselig' snakker vi?', skriver en anden.

'Jeg vil virkelig, virkelig gerne spise dem. Jeg har virkelig lyst til dem', skriver en tredje sulten bruger.

Det skal dog siges, at hvis du render ind i en ravioli-søstjerne, skal du ikke spise den.

Se også: Utroligt: 430 millioner år gammel søagurk fundet