Mystisk fund i polsk grotte

Stenredskaber fundet i en grotte i det sydlige Polen gør os nu klogere på et mystisk og afgørende kapitel i menneskehedens historie.

I et nyt studie beskriver forskere, at stenredskaberne ikke er 12.000-40.000 år gamle, som vurderingen ellers først lød, da de blev fundet i 1960’erne.

I virkeligheden er de langt, langt ældre: Forskerne mener nemlig, at stenredskaberne er fra en periode, der varede fra for omkring 550.000 til 450.000 år siden. Det skriver Videnskab.dk.

Det vækker stor begejstring hos professor i evolutionshistorie og museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum, Peter C. Kjærgaard, der ikke har været med i studiet, men som har givet det et kig.

- Det er en exceptionel interessant periode i menneskehedens historie, som studiet viser, de her stenredskaber kan dateres tilbage til, fortæller han til Videnskab.dk.

- Men samtidig er det ironisk nok også en af de perioder, vi ved allermindst om. Den har simpelthen ikke fået den opmærksomhed, den fortjener.

Den nye datering er særligt interessant, fordi den viser, at det ikke var Homo sapiens - den menneskeart, du og jeg tilhører - der var stenredskabernes ophavsmænd.

Homo sapiens opstod for omkring 300.000 år siden.

Desuden er det ikke mere end cirka 55.000 år siden, de første Homo sapiens bosatte sig permanent i Europa.

Stenværktøjernes ophavsmænd må i stedet have været en helt anden og i dag uddød menneskeart: Homo heidelbergensis.

Homo heidelbergensis er den sandsynlige forfader til Homo sapiens, men også til vores evolutionære fætre og kusiner neandertalerne, fortæller Peter C. Kjærgaard til Videnskab.dk.

De første heidelbergensis menes at være opstået i Afrika for omkring 600.000 år siden, men der er stor usikkerhed, og nogle forskere mener, at vi skal endnu længere tilbage. Fra for omkring 500.000 år siden har vi sikre fund, der viser, at de ankom og bosatte sig i Europa.

Og mens nogle af de heidelbergensis, der udvandrede fra Afrika til Europa, gennem generationer blev til neandertalerne, kom Homo sapiens til verden gennem de heidelbergensis, der blev i Afrika.

- De har lignet os, fortsætter Peter C. Kjærgaard, »men der har alligevel været nogle noterbare forskelle. Sammenlignet med sapiens havde heidelbergensis store kranier, var lidt kraftigere bygget og havde mere markerede øjenbrynsbuer. Men de var lige så høje som os, og deres krop og kropsbygning var meget lig vores, så de har gået og bevæget sig på samme måde.

Man mener, at de sidste Homo heidelbergensis uddøde for omkring 200.000 år siden, hvilket vil sige, at de i en periode har levet på samme tid som Homo sapiens. Man ved dog ikke, hvorvidt eller hvordan vores to arter har interageret med hinanden, fortæller Peter C. Kjærgaard til Videnskab.dk.

- Vi ved, at der er neandertal-DNA i det moderne menneske, og at vi har fået børn på kryds og tværs. Vi har endnu ikke et fuldt genom af heidelbergensis, så vi ved ikke, om de også er i vores gener. Men det finder vi forhåbentligt meget snart ud af, siger han.

- Jeg håber og tror, vi har et fuldt Homo heidelbergensis-genom inden for de næste fem år. Det er noget, der bliver arbejdet hårdt på, tilføjer professoren.

Stenværktøjerne og deres nye datering gør os klogere på Homo heidelbergensis, fortæller Peter C. Kjærgaard til Videnskab.dk.

- Fordi forskning i heidelbergensis de seneste mange år har fået for lidt opmærksomhed fra forskerne, der i stedet har interesseret sig for neandertalerne og de tidlige mennesker i Afrika, ved vi ellers meget lidt om deres adfærd, fortsætter han.

- Hvordan boede de? Hvordan brugte de landet og naturen, og hvordan bevægede de sig med sæsonerne? Og hvordan håndterede de klimaforandringer, der også fandt sted i denne tid? Det er blandt andet de spørgsmål, som studier som dette hjælper os med at besvare, siger professoren og tilføjer:

»Det er sindssygt spændende. Og det er et hul i menneskets historie, vi endelig begynder at fylde ud. Jeg tror, at de næste ti år bliver de rigeste i forhold til opdagelser inden for denne periode, og jeg kan ikke vente med at lære mere om den og heidelbergensis.«