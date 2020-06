Natten til mandag var der et sælsomt syn på den australske nattehimmel

Natteravne i byen Port Hedland på den australske vestkyst kunne natten til mandag lokal tid se et spektakulært og ganske sjældent syn på himlen over byen, skriver australske 7 News.

Her drønede en mystisk grøn ildkugle nemlig over himlen i høj fart, og efterfølgende har der ikke manglet kreative bud på hvad det var, man kunne se på himlen. Blandt andet er der blevet foreslået rumvæsner og rumaffald.

Ifølge eksperter fra det australske Space Science and Technology Centre er ingen af de to bud dog korrekte.

Efter deres vurdering var der derimod tale om en meteorit, der for en kort bemærkning passerede gennem Jordens atmosfære, før den fortsatte videre ud i rummet.

Meteoritter kan have mange forskellige farver afhængig af hvilke grundstoffer de indeholder, og ifølge Renae Sayers fra Space Science and Technology Centre tyder den grønne farve på at højt indhold af jern.

Ifølge Reuters er den grønne ildkugle en del af en meteorsværm med det engelske navn 'Beta Equulids', der er synlige fra Jorden i perioden 7.-30. juni og topper 14. juni.