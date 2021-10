Mystisk hjort befriet: Hvordan endte den der?

De amerikanske nationalparker rummer mange fascinerende syn.

I Colorado er de kendt for den smukke natur, bjerge og nu også en særlig kombination af hjort og bildæk.

For i mere end to år har en af egnens prægtige dyr trasket rundt med et bildæk om halsen. Og dækket sad indtil for nylig fast. Det kunne simpelthen ikke komme af for geviret.

Af Colorado Parks and Wildlife estimeres den store wapiti hjort til nu at være fire år gammel og veje over 272 kg med et kæmpe gevir til følge.

Fyldt med skidt

Bildækket er i tidens løb blevet tungere og tungere om halsen, og nationalparkens mandskab har derfor kæmpet for at få frigjort hjorten.

- Dækket var fyldt med våde grannåle og jord. Der var omkring fem kg rester i dækket, siger Scott Murdoch, der er dyrelivsofficer i Colorado Parks & Wildlife, i pressemeddelensen.

Det tunge bildæk skulle derfor fjernes fra hjorten, og det krævede et omfattende indgreb.

Omfattende indgreb

Murdoch var en af de to officerer, som stod for befrielsen af hjorten, og indgrebet blev mere omfattende end håbet.

Frivilligt eller ufrivilligt har hjorten fået dækket om halsen, da gevirets størrelse tillod det, det er ikke længere tilfældet og der måtte derfor drastiske metoder i brug.



- Vi havde foretrukket at skære dækket op og lade geviret være, men situationen var meget dynamisk, og vi blev nødt til bare at få dækket af, siger Scott Murdoch.

Med gevirerne savet af fik de slæbt dækket op over hovedet på hjorten, og han var dermed fri for det tunge halssmykke.

Mere end to år med et dæk om halsen havde sat overraskende få spor på det prægtige dyrs hals.

- Håret var visket lidt væk, der var et lille åbent sår på størrelse med en mønt, men ellers så det rigtigt fint ud, siger Scott Murdoch

Det har ikke været nemt for officererne at komme til hjorten, og det var først på fjerde forsøg, at de fik bedøvet hjorten, så de uforstyrret kunne frigøre den fra det tunge dæk.