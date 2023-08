Mystisk hul på Amager: 'Det er ufarligt'

Et stort hul med vand i en unaturlig farve ved Kløvermarken på Amager vil formentlig være der i flere uger

Det ligner mest af alt noget, som stammer fra det ydre rum.

Ja, den neongrønne væske i det mystiske hul ved Kløvermarken på Amager i København ser virkelig mærkværdig ud ved første øjekast.

Kan der være tale om et forsøg på at forgifte amagerkanernes drikkevand her på nogle af de mest velbesøgte fodboldbaner i hele hovedstaden?

Svaret er nej. Der er nemlig blot et såkaldt aflastningshul, fortæller Mette Kyed, der er driftschef i Hofors afdeling for fjernvarme.

’Det er en akut, men midlertidig foranstaltning, som vi bruger til at lokalisere en lækage på en ledningen og stoppe den,' forklarer hun i en mail til Ekstra Bladet.

Det ligner sodavanden Mountain Dew, men det skulle altså være drikkevand. Foto: Henning Hjorth

Vil tage noget tid

Hofor har nemlig konstateret, at der er opstået et brud på en fjernvarmeledning, som de nu er i gang med at reparere. Den første lækage er blevet stoppet, så der siver ikke mere fjernvarmevand ud lige nu, oplyser Mette Kyed.

'Nu afventer vi, at vores entreprenører kan prioritere den endelige udbedring, så hullet i Kløvermarken kan blive fyldt op igen. Det kan dog godt komme til at tage noget tid, måske nogle uger, inden vi er helt færdige,' skriver driftschefen.

Det pynter ikke ligefrem. Foto: Henning Hjorth

Den grønne farve skal man heller ikke tillægge særlig meget værdi. Det er nemlig ifølge Mette Kyed et ufarligt sporingsstof ved navn uranin, der er helt uskadeligt for både mennesker, dyr og installationer.

'Den er tilsat vandet i det lukkede fjernvarmesystem – netop for at gøre det muligt at spore lækager, når de opstår,' forklarer Mette Kyed.