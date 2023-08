Mystisk: Ingen har set Keld i to år

Keld Jørgensen forsvandt sporløst fra sit plejecenter. To år senere er han stadig ikke vendt hjem

Det er meget usædvanligt, at forsvundne personer ikke dukker op igen.

Men det gælder ikke for Keld Jørgensen, der for to år siden forlod sit plejecenter i Løgumkloster, og som forsvandt ud i den blå luft.

Søndag 8. august 2021 udvandrede den 73-årige mand fra plejecenteret Lindevang på gåben og har altså været savnet lige siden.

Det skriver JydskeVestkysten.

Alle midler i brug

Først forsøgte plejehjemmets personale at finde den forsvundne mand, men da ingen spor var at finde, måtte politiet overtage eftersøgningen og senere Beredskabsstyrelsen.

Både droner, hunde og helikopter blev bragt i spil, men uanset hvor meget der blev ledt, dukkede Keld ikke op. Efter tre dage blev eftersøgningen dog indstillet.

Det er 'yderst sjældent,' at folk, der er forsvundet, ikke dukker op før eller siden. Der er dog fortsat intet tegn på Keld Jørgensen her to år senere, fortæller politiet ifølge JydskeVestkysten.